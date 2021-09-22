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22.09.2021 00:59
Рубрика: Экономика

Как развивается туризм в России в рамках нацпроекта

Текст: Захар Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Мой старый друг неожиданно для меня поменял привычку к отдыху. Если раньше он отправлялся "поваляться на чужой земле и мир посмотреть", то сейчас пристрастился к поездкам по нашим весям и городам. "Ты не представляешь, как это увлекательно, не говоря уже что дешевле, спокойнее и полезнее", - говорит Алексей.

В своей комнате карту мира он сменил на большую карту России. Она утыкана разноцветными флажками. И больше всего красными. Сюда Алексей собирается отправиться.

Фото: iStock
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Зеленые там, где он уже был. Один из них пронзил Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе. "Чудное место! - вспоминает Алексей. - Выходишь из чума в три часа ночи, а тундра в лучах солнца до горизонта переливается, словно разноцветными бриллиантами. А купаться в Печорской губе! Одно удовольствие. А поймать зубатку и приготовить ее по-местному! Тут рассказов на неделю". Причем побывал он не во всех местах округа. Здесь создано семь особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Интересуюсь красным флажком восточнее Нельмина-Носа. Это уже Ханты-Мансийский автономный округ. "Он стоит в планах. Тут не только газ и нефть, но и красивейшие места. Знаешь, почему? В округе, как я вычитал, 24 особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, природные парки, памятники природы".

Их общая площадь - 2,5 миллиона га! Но это не предел. В Югре планируют создать еще 14 зон регионального значения. Уже в 2022 году в Сургутском районе появится "Реполовский кедровый бор", а следом за ним Тундринский и Ягельный. Делается все это, как и в других регионах, благодаря федеральному проекту "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Он работает с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология".

В сентябре открылась смена экологического туризма в Хамар-Дабане для благоустройства "Большой Байкальской тропы" в Байкальском заповеднике

- А Пермь, как я понял по красному флажку, тоже в планах?

- В точку. Давно туда собираюсь. Это, мне кажется, край старой сохранившийся России. Вот смотри, - протягивает он мне фотографии, - Белогорский Николаевский монастырь на Белой горе... Удивительный храм. А старейшие города Чердынь и Соликамск. Это все надо увидеть!

И здесь тоже создается много особо охраняемых зон. Благоустраивают долины малых рек Перми - Егошихи и Данилихи, Обновляют Егошихинский культурно-мемориальный парк.

- А знаешь, - продолжает Алексей, - в крае протекает более 20 тысяч рек. Недавно читаю: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил чиновникам проанализировать работу организаций и компаний, расположенных на берегах малых рек. Есть ли среди них те, кто загрязняет русла стоками? Чтобы не только берега были удобными, комфортными и благоустроенными, но и речная вода - чистая, безопасная.

А сейчас мой друг отправился в дебри Хамар-Дабана. Это такая "горная страна" на территории Иркутской области и Бурятии. Зашел как-то Алексей на сайт волонтеров-экологов "Делай!", а они как раз набирали очередную смену. "Решил попробовать себя в роли экологического туриста. Помочь обустроить "Большую Байкальскую тропу" в Байкальском заповеднике".

На его предложение присоединиться к нему, я отмахнулся: "Не до этого сейчас!" Но почему-то с того дня в интернете все чаще нахожу и читаю о необычных местах нашей страны...

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