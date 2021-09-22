На Ямале впервые привили от бешенства диких лисиц и песцов

На Ямале впервые решено было привить против бешенства диких лисиц и песцов в приуральской тундре.

Причем, сделать это, что называется, тайком: специалисты разложили в стратегических местах - близ населенных пунктов, у свалок и пойменных комплексов в акватории рек Обь и Полуй - безвредную съедобную приманку с капсулой препарата внутри.

"Съев брикет, животное получает необходимую дозу для иммунизации против бешенства на год", - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Меняйлов, заместитель руководителя службы ветеринарии ЯНАО уточнил, что вакцинация проводится дважды в год (весной и осенью), и попросил местных жителей не трогать оставленные для хищников приманки, если те попадутся им на глаза, и не кормить ими домашних питомцев.

Всего в автономный округ поступило десять тысяч доз препарата.

Эксперты уверены: если такой метод вакцинации применять систематически, то арктическую территорию можно будет перевести в разряд благополучных по этому опасному заболеванию, которое звери могут передавать через укус человеку.