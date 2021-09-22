На Урале архивисты показали отношения власти и бизнеса 300 лет назад

Международная выставка архивных документов "Первые Демидовы. Рождение горнозаводской империи", которую организовал в Екатеринбурге Государственный архив Свердловской области (ГАСО), позволяет взглянуть на знаменитых горнозаводчиков по-новому и поразмышлять о взаимоотношениях бизнеса и власти.

На выставке представлены не только документы XVIII века, но и макеты зданий, образцы руды и предметы, которые использовались на демидовских заводах. Фото: Борис Ярков

Уральские архивисты в рамках областной программы по выявлению и приобретению документов об истории рода Демидовых побывали во многих российских и зарубежных хранилищах, нашли более 7000 документов и более 3000 из них получили в коллекцию ГАСО. На выставке представлено лишь несколько десятков из обнаруженных документов и артефактов, причем только те, что охватывают период с 1702-го по 1744 годы. Это время основателя династии Никиты Демидова и его сына Акинфия, когда их бизнес-империя, говоря по-современному, была еще стартапом.

Вот он, тот самый указ Петра I, подписанный 8 марта 1702 года, о передаче тульскому оружейнику Никите Демидову Невьянского завода. А уже в следующем году другой - о производстве на новом заводе военных припасов.

- Петр искал сподвижников, людей, которые могли исполнить его заказы и поддержать его во время Северной войны. Одним из них благодаря своим организаторским способностям и мастерству в оружейном деле и стал Никита Демидов, - рассказывает заведующая отделом публикации и использования архивных документов ГАСО Ольга Никоян.

Никита долго сомневался, ехать ли ему на Урал организовывать новое производство: совсем недавно, в 1701 году, его завод на реке Тулице забрали в казну. Промышленник смог вернуть его только через 10 лет. Чтобы избежать конфискации предприятия, нужно было выплатить казне потраченные деньги - только после этого появлялся шанс получить завод в частную собственность. А еще необходимо было постоянно выполнять казенные поставки прутового и листового железа, прежде всего для военных нужд. И опять при любом срыве поставки - риск потерять все.

Демидов предъявил ультиматум самому Петру I: либо дай работать, либо забирай завод

За трудночитаемой вязью старинных документов - полная драматических поворотов история уральского предпринимательства в XVIII веке.

- Иногда Никита Демидов мог себе позволить предъявлять ультиматумы. Первые два года в его дела постоянно вмешивался воевода Иван Калитин. Однажды он потребовал людей для строительства Алапаевского завода, Акинфий попытался протестовать, за что был закован и отправлен в Верхотурье. И тогда Никита предъявил ультиматум самому Петру: либо дай работать, либо забирай завод, - продолжает рассказ Ольга Никоян.

История противостояния Василия Татищева и основателя династии Демидовых выставляет не в лучшем свете горнозаводчика: Никита, выполняя военные заказы, постоянно требовал привилегий. Не получив, предпринял попытки уговоров и подкупа, в конце концов оговорил Татищева. Вильгельм де Геннин расследовал донос, Татищева оправдали, Демидова наказали штрафом. Именно с этим случаем связывают тот факт, что Петр не подписал Демидову-старшему патент на дворянство.

Челобитные, грамоты, доношения - за непривычными названиями похожая на современную деловая переписка. Конечно, чтобы вникнуть в ее суть, нам нужны сегодня пояснения, а местами и перевод.

- Трудно понять, как при бездорожье и отсутствии коммуникаций люди смогли за такой короткий промежуток времени создать столько предприятий на обширной территории, наладить систему управления и сделать производство эффективным, - восхищается директор Государственного архива Свердловской области Евгений Шабалин.

Кто-то говорит о горнозаводской империи, кто-то - о мощном горно-металлургическом кластере. Как ни назови созданное Демидовыми, все равно масштабы поражают. Тем интереснее изучить реальные документы эпохи и понять, как это было.

Кстати

Более тысячи документов с аннотациями доступны уже сейчас на портале "Демидовы.рус".