На Урале директора дома престарелых оштрафовали за смерти от COVID-19

В Красноуфимске суд на 250 тысяч оштрафовал предпринимательницу, которая руководила домом инвалидов и престарелых. Ее признали виновной в смерти людей из-за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия (часть 3 статьи 6.3 КоАП РФ).

В ноябре-декабре 2020 года в учреждении провели эпидемиологическое расследование из-за того, что девять постояльцев заразились коронавирусом, а двое из них умерли, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Оказалось, что в доме нарушали целый ряд санитарных и гигиенических правил. Например, поступающие не проходили никакие обследования, заболевших не помещали в изолятор и отправляли в больницу только через несколько дней. Контактные сотрудники не обращались в обсерватор и продолжали работать, постельные принадлежности никак не обрабатывались и так далее.

После проверки составили протокол об административном правонарушении, и Красноуфимский районный суд назначил штраф - 250 тысяч рублей.

Предпринимательница не согласилась с решением и подала жалобу в Свердловский областной суд. Ее защитник просил отменить постановление судьи и прекратить производство из-за малозначительности нарушений и заменить штраф на предупреждение. Суд эти доводы не устроили и постановление первой инстанции осталось без изменений, оно вступило в законную силу.