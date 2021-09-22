На Урале микрокредитную организацию наказали за обман клиента

На Урале привлекли к ответственности микрокредитную организацию, вводившую клиента в заблуждение о размерах займа и сроках его погашения. Жертвой кредиторов стал челябинец, оформивший заем через сайт компании.

Мужчина сообщил, что после оформления кредита на его карту изначально поступило чуть больше половины запрашиваемых средств. Договор займа скачать через "Личный кабинет" не удалось. Зато предъявляемая к возврату сумма начала расти в геометрической прогрессии. Когда же он попробовал оплатить набежавшие проценты, его автоматически перебросило на сайт другой микрофинансовой компании, где его долг снова увеличился на несколько сотен рублей.

К моменту обращения в службу судебных приставов задолженность выросла почти в три раза. А для того чтобы расплатиться, клиенту предлагалось сначала разблокировать "Личный кабинет", перечислив за это еще шесть тысяч рублей.

Мужчина понял, что его просто водят за нос, и написал в УФССП региона жалобу о несогласии с суммой долга. В ней он указал, что договора кредитования он так и не увидел, зато с некоторых пор ему периодически поступают сообщения с требованием вернуть все новые и новые суммы.

- Во время расследования в действиях кредиторов действительно были выявлены нарушения, связанные с введением гражданина в заблуждение относительно размера задолженности и сроков ее погашения, - пояснили в УФССП. - В отсутствие документального сопровождения займа кредиторы могли назначать к оплате любые суммы. Оспорить их у должника возможности не было.

В отношении компании возбуждено административное производство о нарушении прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности (статья 14.57 КоАП РФ). Суд оштрафовал фирму на 30 тысяч рублей.

Судебные приставы напоминают: при оформлении займов нужно внимательно изучить договор и требовать его выдачи. А при последующем общении с кредиторами целесообразно вести аудио- или видеозапись и обязательно просить собеседников представиться.