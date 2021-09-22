На Урале наказали поставщика некачественных театральных кулис

Новости

Матвиенко: Технология онлайн-голосования будет развиваться 15:27
Офицеры РФ инспектируют военный объект в Словакии 15:24
Путин и Драги обсудили Афганистан и саммит "двадцатки" 15:24
Мантуров призвал разработать меры по борьбе с контрафактом детских товаров 15:09
Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы 15:08
Песков отметил экзальтированность ряда украинских политиков 15:04
В Москве пенсионер убил бывшую жену своего сына 15:02
Памфилова: Онлайн-голосование будет развиваться на единой платформе 15:00
Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов 14:41
"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+" 14:39
Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд 14:37
Умерла актриса Анаит Топчян - Ингрид из "Земля, до востребования" 14:31
Слуцкий назвал вопиющим отказ ему в визе США для участия в сессии ГА ООН 14:19
Путин предложил вписать Адыгею в программы по жилью для медиков и ремонту школ 14:16
Определено возможное местоположение пропавшего под Хабаровском Ан-26 14:15
По факту исчезновения самолета под Хабаровском возбудили дело 14:07
Песков назвал способ увеличить транзит газа через Украину в Европу 14:03
Правительство продолжит контроль за сетевой торговлей в России 13:59
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме 13:51
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина 13:47
Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском 13:46
Герасимов встретился в Финляндии с главой Комитета начальников штабов США 13:30
Эксперт оценил шансы ЕС ввести единый разъем для гаджетов 13:28
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26 13:28
Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 14:47
Рубрика: Происшествия

На Урале наказали поставщика некачественных театральных кулис

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 218(8569)
Неожиданным финалом закончилась попытка производителя кулис взыскать с Магнитогорского драматического театра стоимость изготовленной для него "одежды сцены". Не то чтобы она оказалась не впору. Просто чем-то напомнила театралам полосатую пижаму. И они наотрез отказались ее оплачивать.

Как следует из материалов Челябинского арбитражного суда, контракт на поставку кулис по результатам электронных торгов был заключен в апреле прошлого года. Производитель обязался доставить в театр и смонтировать новый занавес не позднее 25 июня, а заказчик - оплатить его услуги в размере 3,7 миллиона рублей. В эту сумму вошли все расходы: на снятие мерок, согласование материи, доставку, разгрузку, монтаж и отпаривание готового занавеса, а также его страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Отдельным пунктом в контракте прописали, что обязательства поставщика будут признаны исполненными только после проверки товара на соответствие техническим характеристикам.

На Урале менеджеры автосалона намеренно завышали цены на иномарки

На деле новые кулисы привезли с двухмесячным опозданием. А после их монтажа выяснилось, что они скорее серые, чем черные, сделаны из полос ткани различных оттенков, из-за чего возникает "эффект полосатости". Более того, вязки из киперной ленты не выдерживают веса материи. Они начали рваться уже при монтаже, заставив подрядчиков изрядно попотеть.

Представители театра предложили поставщику устранить выявленные дефекты в десятидневный срок. Однако в фирме заявили, что поставленная "одежда сцены" изготовлена из более дорогого и качественного материала, чем предусматривалось контрактом. А когда театр отказался оплачивать работу, обратились в суд с иском о взыскании задолженности и компенсации убытков на общую сумму более семи миллионов рублей.

В мэрии, в свою очередь, подготовили встречный иск, заявив о срыве исполнения контракта. По мнению чиновников, нужные театру кулисы оказались так и недоставленными. А потому с поставщика следует взыскать неустойку за каждый день просрочки и штраф за неисполнение контракта, который ранее стороны оговорили в размере пяти процентов от его полной стоимости.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что в контракте действительно было прописано все до мельчайших подробностей. Что-либо менять в характеристиках товара поставщик не имел права. Кроме того, взял на себя гарантийные обязательства сроком на три года, а значит, выявленные недостатки обязан был устранить.

Независимая экспертиза подтвердила большинство претензий заказчика. В результате суд встал на сторону театра. Иск производителя кулис отклонен, зато встречные требования мэрии о взыскании пени и штрафа удовлетворены. Кроме того, поставщика обязали компенсировать расходы на экспертизу и оплатить госпошлину - всего 492 тысячи рублей.

В Сибири прокуратура потребовала наказать чиновников из-за детей с вшами
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону