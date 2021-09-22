На Урале наказали поставщика некачественных театральных кулис

Неожиданным финалом закончилась попытка производителя кулис взыскать с Магнитогорского драматического театра стоимость изготовленной для него "одежды сцены". Не то чтобы она оказалась не впору. Просто чем-то напомнила театралам полосатую пижаму. И они наотрез отказались ее оплачивать.

Как следует из материалов Челябинского арбитражного суда, контракт на поставку кулис по результатам электронных торгов был заключен в апреле прошлого года. Производитель обязался доставить в театр и смонтировать новый занавес не позднее 25 июня, а заказчик - оплатить его услуги в размере 3,7 миллиона рублей. В эту сумму вошли все расходы: на снятие мерок, согласование материи, доставку, разгрузку, монтаж и отпаривание готового занавеса, а также его страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Отдельным пунктом в контракте прописали, что обязательства поставщика будут признаны исполненными только после проверки товара на соответствие техническим характеристикам.

На деле новые кулисы привезли с двухмесячным опозданием. А после их монтажа выяснилось, что они скорее серые, чем черные, сделаны из полос ткани различных оттенков, из-за чего возникает "эффект полосатости". Более того, вязки из киперной ленты не выдерживают веса материи. Они начали рваться уже при монтаже, заставив подрядчиков изрядно попотеть.

Представители театра предложили поставщику устранить выявленные дефекты в десятидневный срок. Однако в фирме заявили, что поставленная "одежда сцены" изготовлена из более дорогого и качественного материала, чем предусматривалось контрактом. А когда театр отказался оплачивать работу, обратились в суд с иском о взыскании задолженности и компенсации убытков на общую сумму более семи миллионов рублей.

В мэрии, в свою очередь, подготовили встречный иск, заявив о срыве исполнения контракта. По мнению чиновников, нужные театру кулисы оказались так и недоставленными. А потому с поставщика следует взыскать неустойку за каждый день просрочки и штраф за неисполнение контракта, который ранее стороны оговорили в размере пяти процентов от его полной стоимости.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что в контракте действительно было прописано все до мельчайших подробностей. Что-либо менять в характеристиках товара поставщик не имел права. Кроме того, взял на себя гарантийные обязательства сроком на три года, а значит, выявленные недостатки обязан был устранить.

Независимая экспертиза подтвердила большинство претензий заказчика. В результате суд встал на сторону театра. Иск производителя кулис отклонен, зато встречные требования мэрии о взыскании пени и штрафа удовлетворены. Кроме того, поставщика обязали компенсировать расходы на экспертизу и оплатить госпошлину - всего 492 тысячи рублей.