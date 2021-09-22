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22.09.2021 08:47
Рубрика: Общество

Названы самые дождливые города России

Текст: Татьяна Воробьева

В ожидании второго осеннего месяца эксперты проанализировали количество выпадающих осадков в российских миллионниках. Первое место в рейтинге самых дождливых октябрьских мегаполисов досталось Перми: тут, по данным Яндекс.Погоды, льет примерно 13 дней в месяц и выпадает 68 миллиметров осадков.

Фото: iStock
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"Это средние значения за десять лет наблюдений. Дождливыми считались дни, в которые выпадало больше миллиметра осадков", - пояснили в пресс-службе сервиса.

В тройку самых сырых городов вошли Екатеринбург и Новосибирск (хмурых дней тут поровну - 11,2), и, конечно, пасмурный Санкт-Петербург (11,1).

"В Екатеринбурге дожди сравнительно легкие: за раз выпадает около 4,1 миллиметров осадков, что на 26 процентов меньше, чем в среднем по крупным городам", - уточняют специалисты.

В пятерке дождливых оказалась и Уфа, где с неба льет около десяти дней в октябре.

Реже всего погода хмурится в Волгограде и Ростове-на-Дону: в десять лет в среднем всего пять-шесть дней в октябре. Но, правда, и осадки здесь более обильные: в Ростове, например, за эти шесть дней выливалось почти столько же воды - 54 миллиметра - сколько в Санкт-Петербурге за одиннадцать. Средний ростовский дождь на 70 процентов сильнее общего для миллионников показателя.

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