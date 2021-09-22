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22.09.2021 15:19

Не все ветхие школы в Зауралье попадут в программу капремонта

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 218(8569)
Со следующего года стартует новый федеральный проект капитального ремонта школ, рассчитанный на пять лет. Курганская область подала заявку на обновление 158 зданий, 30 из них планируется отремонтировать в 2022-м. Какие образовательные учреждения войдут в окончательный список, станет известно в октябре по результатам отбора минпросвещения.

Вообще-то нуждающихся в ремонте школьных зданий в Зауралье больше. Но не все руководители заполнили специальную статистическую форму отчетности или были допущены ошибки, поэтому документы вернулись.

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Правда, ничего страшного нет, если учебное заведение не оказалось в первой очереди. Форма статотчетности заполняется ежегодно, поясняет глава регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров, поэтому список можно корректировать и расширять. Ремонт планируется за счет федеральных средств при однопроцентном софинансировании субъекта. Какие конкретно суммы будут выделены, пока неизвестно.

Кстати

В этом году в Зауралье по нацпроекту "Образование" запланировано строительство школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне Кургана, а также возведение нового здания на 1100 мест в Шадринске. В рамках региональной адресной инвестпрограммы будет отремонтировано 60 школ, 27 детсадов, пять учреждений профессионального и одно дополнительного образования. Идет строительство и проектирование трех школ, детского сада и спортзала. На эти цели предусмотрено 858 миллионов рублей, в том числе 71,5 миллиона из федерального бюджета.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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