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22.09.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Почему малый бизнес все чаще идет за деньгами не в банки, а на биржу

Текст: Роман Маркелов, Наталья Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
На фондовый рынок вышли образовательные и производственные проекты: так, сразу два представителя малого бизнеса из Свердловской области выпустили облигационные займы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Малый бизнес - от лизинговых компаний до маникюрных салонов - активно выходит на долговой рынок третий год подряд. На биржу их повели низкие ставки и более простые условия привлечения денег - в отличие от кредита в банке под выпуск облигаций не нужен залог.
Почти 100% покупателей облигаций МСП - розничные инвесторы, большинство из которых привлекает высокая доходность. Фото: REUTERS Почти 100% покупателей облигаций МСП - розничные инвесторы, большинство из которых привлекает высокая доходность. Фото: REUTERS
Почти 100% покупателей облигаций МСП - розничные инвесторы, большинство из которых привлекает высокая доходность. Фото: REUTERS

Одному из проектов из Свердловской области заимствования нужны, чтобы реализовать ряд частных образовательных проектов "Школа "под ключ". В них эмитент выступает как управляющая компания, которая берет на себя переговоры с застройщиками, бухгалтерию, юридическую поддержку, лицензирование, подбор оборудования, необходимые для запуска школы, но излишние для педсостава. Первый выпуск коммерческих облигаций на 25 млн рублей был зарегистрирован 27 августа, а вся программа, рассчитанная на 1820 дней, оценивается в 1 млрд рублей.

Фото: iStock
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"Изменилось не только отношение граждан к качеству образования, но и отношение девелоперов к социальной инфраструктуре своих проектов, - поясняет замдиректора компании Екатерина Прудникова. - Сейчас у нас несколько таких проектов в работе и один готов к запуску, поэтому мы решили привлечь облигационный заем".

Принято считать, что вкладывать деньги в образование никто не хочет. Это не так, есть люди, готовые это делать. "В основном родители школьников, имеющие свой бизнес", - отмечает директор одной из екатеринбургских гимназий Алексей Бабетов.

Другой новоиспеченный эмитент - инжиниринговая компания, которая занимается производством высокоэффективных теплообменников, а также оборудования для водоподготовки и очистки стоков.

"Все варианты привлечения средств, от друзей и родственников до банков, за пять-семь лет прошли. Когда планов много, производственный цикл длинный, а ресурсов не хватает, и банки еще не готовы тебя кредитовать на льготных условиях, хорошо, что есть альтернатива", - поделился гендиректор компании Павел Блохин. Его предприятие прошло рейтингование и выпустило биржевые облигации. В начале августа зарегистрирована программа на 1,5 млрд рублей сроком на 15 лет, 9 сентября состоялась дебютная эмиссия.

Почти 100% покупателей облигаций малых компаний - это розничные инвесторы. Их привлекают высокие ставки, связанные, правда, с высокими рисками

Выход на фондовой рынок у новичков занял шесть-девять месяцев. Главная сложность заключалась в том, чтобы выполнить все требования биржи по подготовке документов. И здесь как нельзя кстати оказалась помощь со стороны. "Конечно, мы сами ценные бумаги не выпускаем. Консультируем, помогаем пройти все этапы регистрации и размещения, ведь процедура, особенно при дебютном тираже, не самая простая. Также можем приобрести часть облигаций после выпуска", - директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Эмитенты МСП начали активно выходить на долговой рынок с 2019 года, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Значительную долю сегмента облигаций МСП занимают лизинговые и микрофинансовые компании, которые нуждаются в источниках финансирования оборотных средств. "Биржа дает доступ к относительно дешевому беззалоговому финансированию. Мы видели несколько десятков размещений компаний малого и среднего бизнеса, на рынок выходили компании с оборотами вплоть до нескольких сотен миллионов рублей и с объемом эмиссии от 50 млн рублей, что по меркам рынка очень небольшие величины. Это происходит несколько раз в месяц, то есть каждый месяц мы видим либо рефинанс и увеличение объемов прошлых выпусков, либо появление новых эмитентов, причем этот процесс идет непрерывно, и даже летом перерывов не было", - рассказывает управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов. По его словам, сейчас уже сложно говорить о том, что какой-либо новый эмитент сталкивается с уникальным опытом. На рынок уже выходили и сеть автошкол, и сеть маникюрных салонов, и сеть шаурмы, и производственные компании, то есть спектр выходящих на биржу бизнесменов довольно широкий.

Почти 100% покупателей таких облигаций - розничные инвесторы, большинство из которых привлекает высокая доходность таких бумаг. Обычно она не меньше 10% и может в два-три раза раза превышать уровень инфляции (ставки по таким облигациям очень конкурентные по сравнению с депозитами).

Есть и подводные камни. Такой массовый выход на рынок неквалифицированных инвесторов привел к тому, что для их защиты регулятор начал менять условия работы на рынке: появились требования к квалификации инвесторов и ограничения на доступные для них инструменты, поскольку инвестиции с ориентиром только на уровень доходности без анализа рисков, без учета кредитных рейтингов и других характеристик кредитоспособности, естественно, могут обернуться для них потерями.

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