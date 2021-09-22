Садоводства в Тюмени стали банкротами из-за долгов перед энергетиками

Вместо того чтобы снимать урожай, тюменские дачники погрязли в судебных спорах. Из-за высокого размера дебиторской задолженности перед поставщиком электроэнергии в пригороде ликвидированы как юрлица 19 товариществ и кооперативов, а в отношении шести процедура банкротства еще не завершена.

Долг садоводческих обществ Тюмени достиг почти 20 млн руб. и стал самым большим среди всех населенных пунктов юга региона, а также Югры и Ямала. На верхних строчках антирейтинга СНТ "Строитель" (5,2 млн), "Трудовик" (2,8 млн) и "Липовый остров" (2 млн). "Трудовик" уже обанкрочен, дела по остальным рассматриваются.

Проблема не нова. Долги перед поставщиками услуг преследуют СНТ многие десятилетия. При этом причину их возникновения стороны объясняет по-своему. "Электросети, которые на территории СНТ строились давно и отнюдь не для содержания капитальных домов с круглогодичным проживанием, просто не выдерживают колоссальной нагрузки. Как следствие - регулярные перебои в поставке электроэнергии, особенно в зимний период. Люди, конечно, недовольны качеством оказания услуг, некоторые перестают за них платить. Но все-таки основная причина образования долга - действия председателя", - считает замглавы по правовым и кадровым вопросам компании "Газпром энергосбыт Тюмень" Сергей Галуза.

Часто управление садовым товариществом возлагается на наименее занятого гражданина, нередко пенсионера, человека без соответствующих знаний и опыта. "Намеренное обогащение за счет средств садоводов, к сожалению, тоже имеет место", - добавляет Галуза.

У председателя "Строителя", руководителя Нижнетавдинского союза садоводов Нины Кирсановой, противоположное мнение. Появление многомиллионного долга товариществ она объясняет ветхими сетями, завышенными по сравнению с сельской и даже городской местностью тарифами, почти 50-процентными потерями и недобросовестностью некоторых садоводов. Дряхлые сети с нагрузкой от электрокотлов в коттеджах не справляются, платить за перебои люди отказываются. Замкнутый круг. В итоге из 600 подключенных потребителей в "Строителе" 300 человек - должники, на некоторых семьях висит по несколько десятков тысяч рублей.

Проблема с долгами за электричество и последующими банкротствами СНТ - повсеместная и тупиковая

Представитель Общественной палаты Тюменской области Жан Малинин, занимающийся делом "Липового острова", отмечает: проблема долгов СНТ общефедеральная. Но есть регионы, где власти работают с энергетиками и СНТ и пытаются распутать "электрический клубок". "Необходимо понимание судебной практики в рамках арбитражных дел: почему взыскивать членские взносы садоводов в пользу погашения долга за электричество в одном СНТ нельзя, а в другом можно", - комментирует Малинин.

Отчасти спасти тюменских дачников может передача их электрохозяйства в управление компании "Россети Тюмень" на условиях аренды, безвозмездного пользования или приобретения, а после этого - перевод людей на прямые договоры с "Газпром энергосбыт Тюмень". Но этот вариант подходит лишь СНТ, имеющим правоустанавливающие документы на передаваемые сети, которые при этом пригодны для эксплуатации. Председатели добавляют, что у товариществ при этом не должно быть проблем с оформлением земель общего пользования, а таковых очень мало. Почти у всех - беспорядок в документах, порой данные о госрегистрации в Росреестре вообще отсутствуют. В 2014 году региональное правительство и энергетики запустили "дорожную карту" в помощь подобным садовым организациям, но эффект от этого нулевой.

"Сети общества, у которого нет проблем, и без "дорожной карты" возьмут. У остальных же процедура переговоров и передачи, как правило, затягивается на несколько лет. Энергетики часто пытаются не выкупить сети, а взять в аренду, а нам это невыгодно", - поясняет Кирсанова. Она предлагает доработать схемы перехода на прямые договоры и расторжения общего со сбытовой организацией: если сети еще не переданы, а председатель каким-то образом умудрился вывести часть дачников на прямые договоры, то потери и долги неплательщиков капают на счетчик товарищества, копятся и умножаются...

Нужно обязать энергетиков выкупать электрохозяйство СНТ за реальные деньги по результатам экспертизы, а не по символической цене, как это нередко происходит сейчас, считает Надежда Грушевская из "Трудовика". Ведь их строили, содержали и реконструировали на деньги дачников. Далее надо договориться о реальных сроках погашения задолженности в рамках мировых соглашений. И, наконец, понять, что двигает инициаторами банкротства: садоводы подозревают, что они не бескорыстны. "Ликвидация товарищества не панацея, - рассуждает председатель "Трудовика". - В счет долга порой продают земли общего пользования, не думая, чем это обернется для пожилых садоводов, инвалидов. Часто новое юрлицо не может в полной мере стать правопреемником, что ведет к новым проблемам...

Комментарии

Проблема с накоплениями долгов за электричество и последующими банкротствами СНТ - повсеместная и тупиковая, говорит председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов. По его оценке, по стране таких случаев сотни, если не тысячи. "Если СНТ "разрушено", вся инфраструктура не будет работать. Отдельный дачник не сможет ни к каким ресурсоснабжающим организациям ни подключиться, ни наладить нормальную жизнь", - говорит Туманов.

"Дачные поселки могут быть признаны банкротами за долги перед поставщиками ресурсов. Если арбитражный управляющий сможет урегулировать вопрос с финансовыми проблемами и погасить долги, то дело о банкротстве будет закрыто. Иначе товарищество станет банкротом. В счет погашения долгов может быть реализовано имущество общего пользования, находящееся на балансе товарищества. Но это не касается недвижимого имущества, относящегося к имуществу общего пользования. Также не могут быть проданы недвижимость, имущество и земли, которые находятся в собственности каждого из садоводов. Оставшееся имущество общего пользования будет распределено между садоводами пропорционально площади их участков. Единственное неудобство для садоводов в случае, если товарищество будет признано банкротом, - необходимость заключить новые договоры с поставщиками услуг", - отмечает Виргиния Вартанова, член Ассоциации юристов России.

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко говорит, что главная проблема в том, что дачники сбрасываются за электричество в "общий котел", а уже СНТ платит поставщику электроэнергии. Получается, конкретный дачник сам по себе по сути не несет прямой ответственности за свои неплатежи.

Подготовили Татьяна Карабут, Владислав Куликов