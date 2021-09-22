Свердловские онкологи провели первую "бесконтактную" операцию лазером

В Свердловском областном онкологическом диспансере впервые "бесконтактным" методом, с использованием новой лазерной системы, прооперировали пациентку с опухолью.

Как рассказал врач отделения Самир Гарибов, онкозаболевание у 65-летней женщины успешно было вылечено несколько лет назад. Но даже после курса облучения ее наблюдал онколог и, как оказалось, не зря: был диагностирован рецидив базальноклеточного рака слухового прохода.

Опухоль заметили, когда она была сравнительно небольшой - около двух сантиметров. Операция по ее удалению с применением лазера заняла всего четверть часа.

По словам докторов, без него процесс шел бы раза в три дольше. Кроме того, потребовалась бы резекция ушной раковины и реконструкция слухового прохода после вмешательства. В данном же случае пациентку уже на следующие сутки отпустили домой.

В департаменте информационной политики региона уточняют: в планах клиники ежегодно проводить около сотни операций с помощью лазера, купленного в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Помогать будут именно пациентам с патологиями головы и шеи.