Торфяники спасут климат планеты

Тюменский карбоновый полигон расположился на биостанции регионального госуниверситета на озере Кучак. Зачем нужны такие территории и как будут влиять на климат, журналистам разъяснил ректор вуза Иван Романчук.

"Эти полигоны с уникальной экосистемой, - пояснял он. - Созданы они для контроля за климатически активными газами с участием университетов и научных организаций". Речь идет о парниковых газах, о разработке технологий дистанционного и наземного контроля за их эмиссией и поглощением.

Тюменский карбоновый полигон охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы (искусственные экосистемы). Здесь будут проводить анализ территории, сбор информации при помощи беспилотных систем и наземного оборудования. Результаты используют при реализации проектов по лесовосстановлению и развитию агропрома. И при создании карбоновых ферм - территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа.

"Мы делаем первый шаг, - рассказал ректор в строительстве эколого-климатической трансекты (пробная площадка. - Прим. ред.) с севера на юг. Уже совсем скоро добавятся полигоны и станции в Тобольске, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах". Тюменский государственный университет, по словам Ивана Романчука, будет выполнять координирующую функцию для сети карбоновых полигонов Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

В Год науки и технологий в России утверждена программа развития карбоновых полигонов, которые открывают в регионах. Например, научной базой проекта в Московской области станет межфакультетская научно-образовательная школа "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды". Над исследованиями углеродного следа готовы работать ученые и преподаватели биологического, географического, почвенного и химического факультетов МГУ. Площадь карбонового полигона составит 600 гектаров. Первые метеорологические исследования проведут уже этой зимой.

На карбоновом полигоне Калининградской области "Росянка" Балтийского федерального университета им. И. Канта особое внимание будет уделено обводнению торфяника, изучению потоков углерода на морском участке. По сути, тут тестируют технологию вторичного заболачивания для сокращения эмиссии парниковых газов.

Торфяные болота надолго выводят из круговорота 30 процентов наземного углерода, не давая ему попасть в атмосферу

Название полигона "Росянка" выбрано не случайно. Трава росянка обитает на болотах, на которых достаточно влаги, и исчезает при осушении болот. Хотя они - единственные экосистемы, которые связывают углерод и надолго выводят его из дальнейшего круговорота, накапливая в форме торфяных отложений. Кстати, экосистемы болот занимают лишь 3 процента поверхности Земли. Однако в них связано 30 процентов всего наземного углерода. Поэтому сохранение болот - важная задача как для охраны природы, так и для стабилизации климата. Эти мощные аккумуляторы углекислого газа смягчают изменение климата.

Во многих проектах по карбоновым полигонам будут участвовать научно-образовательные центры мирового уровня, которые созданы в регионах благодаря нацпроекту "Наука и университеты".