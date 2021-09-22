В Челябинской области ежегодно рассекречивают 1000 архивных документов

Государственные архивы постепенно меняют исторически сложившуюся миссию по сбору и классификации документов и становятся частью общедоступной информационной системы. В объединенном государственном архиве Челябинской области ежегодно оцифровывают до 25 тысяч архивных дел. Около 1000 документов под грифом "Секретно" передаются на открытое хранение и становятся доступными для исследователей, сообщили на открытии IV Всероссийской научно-практической конференции "Архив в социуме - социум в архиве", организованной в Челябинске при поддержке Российского исторического общества.

- За 100 лет своего существования архивы превратились в один из атрибутов государственности. Они создавались для хранения важной для управления государством информации и до сих пор несут отпечаток централизации, ведомственности и закрытости, - рассказали главный научный сотрудник Института российской истории РАН Рудольф Пихоя и заведующая кафедрой документоведения, архивоведения и истории государственного управления Уральского федерального университета Людмила Мазур. - Архивная реформа 90-х годов осталась незавершенной, часть фондов остались закрытыми и сегодня исследователями используется не более 20 процентов архивной информации. Но под воздействием социума, социального запроса, ситуация начинает меняться.

Челябинский объединенный архив уже трансформировался в открытое публичное учреждение. В нем появился удобный читальный зал с рабочими местами и возможностью бесплатного копирования документов. Работает интернет-приемная, где можно удаленно заказывать необходимые архивные материалы и получать их к нужному часу, не теряя времени на ожидание. Создается электронная версия архива, в которой уже доступны более 950 тысяч записей. Все это создает условия для проведения серьезных исследований.

Профессор кафедры отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ Игорь Сибряков проследил по архивным документам "интеллектуальную миграцию" на Южном Урале на примере врачей, прибывавших в губернию из Казанского, Харьковского и Московского университетов. Интересно, что после увольнения известного челябинского доктора Александра Бейвеля, впоследствии ставшего городским головой, на его место в больнице претендовали десять его коллег из разных уголков России - место в городской больнице было не только престижно, но и приносило хороший доход.

Писатель Кирилл Шишов рассказал об архивных материалах, свидетельствующих о строительной лихорадке 30-х годов и трагических судьбах участвовавших в советской индустриализации инженеров, многие из которых впоследствии были репрессированы.

Сегодня доступны десятки тысяч документальных свидетельств времен войны и Челябинского танкограда, становления научных центров и предприятий, ковавших ядерный щит страны. Архивы позволяют открывать историю через человека, конкретные судьбы. Эти документы создают иммунитет от фальсификации истории и имеют огромный потенциал для исследований.

В конференции приняли участие ученые и архивисты России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Германии и Франции. Они обсудят вопросы развития архивного дела и его места в сохранении исторической памяти.