В Челябинской области нашли убитой вокалистку рок-группы

В Кыштыме возбудили уголовное дело об убийстве девушки, тело которой нашли в минувшую субботу в ее собственной квартире. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть носит криминальный характер, сообщили "РГ" в следственном управлении СК региона.

- Тело девушки было обнаружено в ванной, - рассказал представитель ведомства Владимир Шишков. - Экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Отрабатываются возможные версии совершения преступления и круг причастных лиц.

Как пишет РИА Новости, речь идет о 24-летней вокалистке рок-группы Harley. Погибшая профессионально занималась музыкой и размещала свои видео в молодежной сети TikTok. Тело девушки нашли ее родственники.