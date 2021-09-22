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22.09.2021 08:25
Рубрика: Власть

В Кургане не все управляющие компании подготовились к зиме

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В Кургане паспорта готовности к зиме получили все учреждения социальной сферы, а также 45 управляющих компаний из 51. Отстающим помогают и проверяют, сообщила на брифинге глава города Елена Ситникова.

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- Каждый дом, где организации не справляются со своими обязанностями, у нас на контроле,- уточнила она.

Власти следят также за домами с непосредственным управлением, где собственники квартир сами готовятся к холодам. Таких домов в Кургане около 70. По данным городского департамента ЖКХ, дела у них идут неплохо, однако не во всех зданиях завершены работы по промывке и опрессовке сетей, хотя в ближайшие дни синоптики уже обещают заморозки.

Запуск тепла в областном центре начался в этом году на неделю раньше - с 16 сентября - и идет по графику. Первыми батареи нагрелись в детских садах, школах и больницах. А с 20 сентября начали подключать дома.

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