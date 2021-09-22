В Сургуте откроют первый в регионе креативный кластер

На днях в Сургуте состоится техническое открытие первого регионального креативного кластера "СпортЗавод". Проект Александра Посохова и Владислава Иванова получил определение "кросскультурный". На площадке в 2,6 тысячи квадратных метров, где когда-то располагались склады и автобаза, а также на уличной территории в 3,8 тысячи квадратов кураторы начали создавать экосистему для фанатов экстремальных видов спорта, приглашая в союзники художников, фотографов, дизайнеров и музыкантов.

Заявка северян заняла 14-е место из 25 тысяч на форуме "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив и фонда "Росконгресс" и была рекомендована для тиражирования по всей стране. Кроме того, она попала в топ-10 федерального акселератора по преобразованию территорий Rurban Creative Lab.

Для Югры это, пожалуй, на сегодняшний день единственный мощный проект, который находится на старте, причем благодаря активности и вложениям самих организаторов. С реализацией других идей пока тихо. Это странно, ведь северная автономия первой на законодательном уровне начала решать задачу диверсификации экономики, осознав, что получать прибыль можно не только от сырьевого сектора, но и от творчества. В июле 2020 года в субъекте РФ утвердили документ, направленный на развитие предпринимательского, культурного и туристического потенциала автономного округа, сохранение идентичности национальных ценностей, создание условий для самореализации граждан. В нем говорилось и о формах поддержки таких проектов - от льгот и поручительства до микрокредитования. В августе 2021-го директор окружного департамента экономического развития Роман Генкель на Российской креативной неделе в Москве заявил, что "выработку конкретных мер помощи затрудняет отсутствие единого подхода к пониманию креатива".

- Необходимо запустить оценку цифровых следов компаний региона, которые можно отнести к креативным индустриям, но они почему-то не считают себя таковыми, хотя определенный контент производят, - считает Генкель.

Несколько дней тому назад губернатор Наталья Комарова отчиталась, что госпрограмму "Развитие экономического потенциала" дополнили понятием "креативные индустрии" и внесли важный пункт о финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке сектора с обязательным продвижением товаров. Согласно утвержденной дорожной карте на 2021-2025 годы, рынок креатива исследуют, содействие в продвижении продукции отрасли окажут, создадут коворкинги, арт-кластеры и арт-резиденции. Для открытия последних, например, рассматривают, помимо Сургута, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Нягань.

- Целью программы станет увеличение выручки от продукции субъектов креативных индустрий в валовом региональном продукте до 0,5 процента к 2025 году, - отметила глава региона.

На данный момент креативный кластер Югры создает около 0,1 процента ВРП. Этот показатель, считают в местном правительстве, можно существенно нарастить, досконально изучив возможности предприятий.

Но вернемся к "СпортЗаводу". Им занимаются молодые бизнесмены, которые мечтали о подобной площадке в подростковом возрасте. Свою мечту они решили воплотить хотя бы для других поколений. Главная задача - вытянуть школьников из подъездов и торговых центров, оторвать от компьютерных игр, увлечь их спортом и прочими активностями. В выкупленном здании бывшей автобазы команда построила скейт-парк, памп-трек и даже горку для сноубордистов и велосипедистов. Также под крышей разместятся производственные мастерские, где будут изготавливать спортинвентарь и шить одежду для экстремалов. Отведут место под магазины, гастромаркет, фудкорт, тату-студию, барбершоп. На уличной территории зимой планируют заливать каток, а в теплое время года здесь будет искусственный газон и терраса для концертов и фестивалей. Следующим летом начнется обустройство площадки для пляжного волейбола. Пока вкладывают средства из собственного кармана, ждут результаты конкурса Фонда президентских грантов, а через четыре года намереваются привлечь миллиард рублей, что позволит превратить "СпортЗавод" в самый сильный северный кластер.

- Мы все просчитали: проходимость внутренних и уличных зон с октября составит тысячу человек в месяц, после открытия всех точек будем обслуживать до 12 тысяч гостей. Летом 2022 года проведем крупнейший в России фестиваль граффити - художники уже дали согласие расписать стены, - рассказал Владислав Иванов.

Кстати, это место еще до официального открытия облюбовали воспитанники спортшколы "Кедр". Тренер по сноуборду Александр Колотович рад, что в холодное время года благодаря крытой площадке активных дней у юных спортсменов будет больше.

Прямая речь

Екатерина Черкес-заде, директор университета креативных индустрий Universal University:

- Кластер - это история про деятельность. Сейчас кластер в Югре выглядит так: там можно делать все что угодно. Вполне возможно, в дальнейшем брендинг поменяется в сторону каких-то конкретных областей, которые будут приоритетны для развития экономики региона. Мы можем выступить в качестве консалтеров, чтобы помочь энтузиастам дособрать экосистему.