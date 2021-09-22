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22.09.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

Житель Екатеринбурга присвоил 8 выморочных квартир на 16 млн рублей

Текст: Татьяна Воробьева

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга передали материалы дела о мошенничестве с так называемыми выморочными квартирами - жильем, чьи владельцы скончались, не оставив наследников. По закону, такие квадратные метры отходят администрации города, но в данном случае нашелся предприимчивый человек, который обманом продавал их и присваивал вырученные деньги.

Фото: iStock
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Как рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, обвиняемый с 2016 по 2018 годы похитил права собственности на восемь таких квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Например, в мае 2016-го он нашел подложный паспорт на имя умершей в 2009 году женщины и документы на принадлежавшую ей жилплощадь. К делу он привлек знакомую (ее личность устанавливается). В МФЦ она выдала себя за собственницу квартиру и предоставила бумаги о том, что дарит ее человеку, который, по сути, был подконтролен обвиняемому. Он стал новым владельцем недвижимости.

Организатор схемы через ряд сделок купли-продажи "очистил" квартиру и продал ее ничего не подозревающим покупателям.

Суммарный ущерб, причиненный мэриям двух городов, составил более 16 миллионов рублей. Мужчина обвиняется в мошенничестве по ст. 159 УК РФ и незаконных сделках с имуществом (ст. 174.1 УК РФ).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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