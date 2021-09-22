Решетников оценил инерционный темп роста экономики до 2030 года

Инерционный темп роста экономики России до 2030 года оценивается чуть более 2% в год. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации.

"То есть, если мы не будем предпринимать никаких дополнительных усилий, не будем заниматься развитием экономики, составит чуть выше 2% в год", - объяснил он.

Министр напомнил, что в соответствии с поручением президента этот показатель должен составлять не менее 3%. В связи с этим основная задача министерства - сократить разрыв между целевыми и инерционными темпами роста.

Ранее Решетников, представляя прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы, заявил, что в дальнейшем рост экономики должен стабилизироваться на уровне трех процентов.