"РГ"-советы: Как сэкономить и грамотно снять жилье

За год аренда однокомнатной квартиры в России подорожала в среднем на 10%, подсчитали для "РГ" в "Яндекс.Недвижимость".

Рост ставок в двух столицах связан, прежде всего, с ослаблением карантинных ограничений и повышением спроса на аренду, считают в компании. В "Циан" отмечают, что за последние полтора года на рынке аренды в Москве было три пика спроса: май 2020 года (массовый переезд после локдауна), январь 2021 года (отмена обязательной удаленки) и август 2021 (начало "делового сезона"). После полугодового падения арендная ставка в Москве в сентябре впервые пошла в рост - "однушки" подорожали за месяц на 1,9%.

В Казани и Нижнем Новгороде подорожание может быть связано с ростом внутреннего туризма, считают в "Яндекс.Недвижимость". Желающих снять жилье на несколько дней стало больше, это привело к подорожанию краткосрочной аренды, а вслед за ней повысились цены и на долгосрочную - собственники не хотят упускать прибыль.

Можно снять жилье заметно дешевле средней цены, но придется мириться с некоторыми неудобствами. Меньшие ставки могут быть в квартирах без свежего ремонта, на первых и последних этажах, без мебели, говорит замдиректора Департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Скидки обычно дают и на квартиры в новостройках - в первые несколько лет жить в них не очень комфортно из-за шума и грязи от ремонта, не всегда сразу приведена в порядок территория около дома.

Как обезопасить себя при найме жилья

Очень часто доверчивые арендаторы становятся жертвами мошенников или попадают на недобросовестных владельцев недвижимости. Как обезопасить себя при аренде жилья?

"В первую очередь любые финансовые средства, авансы, комиссии и так далее передавайте исключительно в процессе подписания договора аренды, - советует адвокат Алексей Карабаев. - Старайтесь заключать договор аренды на срок более года, который будет составлен в письменной форме. В договоре аренды необходимо заранее прописать все возможные условия и ситуации, в том числе имущество и его состояние, состояние арендуемой квартиры, размер оплаты, возможность повышения оплаты, периодичность прихода хозяев за оплатой и для проверки, возможность привода гостей, заведения домашних животных и так далее".

Оптимальный вариант оплаты арендуемого жилья - перечисление денег на банковскую карту владельца квартиры.

"В случае необходимости вы всегда сможете доказать факт оплаты вами жилья за конкретный период. Ведь все данные остаются либо в электронных чеках, либо в бумажных. Еще один вариант - передавать средства под расписку владельцу квартиры. Что касается того, отдавать ли предпочтение аренде через агентство или по объявлению в интернете, то при надлежащем, юридически грамотном оформлении аренды это не имеет особого значения. С другой стороны, аренда через агентство дает определенные гарантии того, что при аренде присутствовал еще и риелтор, который может выступить свидетелем в случае необходимости", - уточняет юрист.

Правда, при этом нужно выбирать проверенное, хорошо зарекомендовавшее себя агентство недвижимости, которое работает на рынке много лет.