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22.09.2021 07:06
Рубрика: Общество

РГО запустило грантовую программу на 2022 год

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 217(8568)
Русское географическое общество запустило грантовую программу на 2022 год. Лучшие проекты в области географии смогут получить поддержку вплоть до 2,5 млн рублей.

Гранты можно получить только на конкурсной основе. РГО присуждает их ежегодно, начиная с 2010 года.

Фото: Из личного архива Игоря Шидловского
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Новый конкурс проводят в трех категориях: инициативные гранты, гранты региональных отделений и медиагранты.

Сроки приема заявок инициативных грантов: 16 сентября - 1 ноября 2021 года.

10 номинаций: "Проведение географических исследований", "Организация экспедиций и путешествий", "Географическое образование и просвещение", "Издательская работа", "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО", "Сохранение редких видов животных", "Молодежные проекты РГО", "Подводные исследования", "Работа с Фондами РГО", "Популяризация географии".

Чтобы подать заявку на "региональный" грант, у претендентов меньше времени: нужно успеть до 23 октября. И учтите, что финансируются только проекты, инициированные или поддержанные региональными отделениями РГО.

Размер грантов - от 700 тыс. руб. Самые "дорогие" - это организация экспедиций и путешествий - 2,5 млн рублей

Семь номинаций: "Проведение географических исследований", "Организация экспедиций и путешествий", "Географическое образование и просвещение", "Издательская работа", "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО", "Сохранение объектов живой природы", "Молодежные проекты РГО".

Третья категория - медиагранты: поддержка в СМИ проектов РГО. Сроки объявят позже.

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