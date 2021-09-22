РГО запустило грантовую программу на 2022 год

Гранты можно получить только на конкурсной основе. РГО присуждает их ежегодно, начиная с 2010 года.
Новый конкурс проводят в трех категориях: инициативные гранты, гранты региональных отделений и медиагранты.
Сроки приема заявок инициативных грантов: 16 сентября - 1 ноября 2021 года.
10 номинаций: "Проведение географических исследований", "Организация экспедиций и путешествий", "Географическое образование и просвещение", "Издательская работа", "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО", "Сохранение редких видов животных", "Молодежные проекты РГО", "Подводные исследования", "Работа с Фондами РГО", "Популяризация географии".
Чтобы подать заявку на "региональный" грант, у претендентов меньше времени: нужно успеть до 23 октября. И учтите, что финансируются только проекты, инициированные или поддержанные региональными отделениями РГО.
Семь номинаций: "Проведение географических исследований", "Организация экспедиций и путешествий", "Географическое образование и просвещение", "Издательская работа", "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО", "Сохранение объектов живой природы", "Молодежные проекты РГО".
Третья категория - медиагранты: поддержка в СМИ проектов РГО. Сроки объявят позже.