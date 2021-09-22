Ряд известных политиков Киргизии подозревают в громких преступлениях

Новости

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу 09:19
ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России 09:16
Литва замотает колючей проволокой забор на границе с Беларусью 09:08
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году 09:05
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе 09:05
В Китае сообщили о новом очаге распространения COVID-19 08:57
Названы самые дождливые города России 08:47
В Москве подросток убил родителей 08:42
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек 08:38
Капризов продлил контракт с "Миннесотой" на 45 млн долларов 08:13
В среду в Москве воздух прогреется до плюс семи 07:54
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом 07:34
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 07:24
Врач Кузьменко: чтобы противостоять инфекциям, нужно больше ходить 07:02
Бывший вице-мэр Томска получил четыре года колонии за взятки 06:53
В Гидрометцентре рассказали о сроках бархатного сезона на курортах России 06:29
Жительница Камчатки отдала четыре миллиона рублей интернет-мошенникам 06:09
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается 06:02
Во Владивостоке ливень затопил школу и детсад 05:11
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах 04:50
В Бурятии суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП 04:47
Камчатским кафе разрешили работать ночью 04:41
Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения 04:28
Синоптики рассказали о потеплении в европейской части РФ с 27 сентября 03:47
Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда" 03:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 05:35
Рубрика: В мире

Ведется следствие

Ряд известных политиков Киргизии подозревают в громких преступлениях
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 217(8568)
Перед выборами в парламент, намеченными на конец ноября, Киргизию продолжают сотрясать скандалы, связанные с истеблишментом. Спецслужбы и правоохранительные органы республики параллельно ведут как минимум три расследования, фигурантами которых стали известные политики, высокопоставленные чиновники и представители крупного бизнеса.

Одно из них - самое, пожалуй, громкое - дело о попытке вооруженного захвата власти, к которому, по одной из озвученных официальными источниками версий, в республике начали готовиться еще в прошлом году на фоне массовых акций протеста и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Последний передал бразды правления страной Садыру Жапарову, объясняя это желанием стабилизировать ситуацию в стране.

Фото: sputnik.kg
Каждая четвертая партия Киргизии намерена участвовать в выборах

Само по себе, однако, это дело примечательно не столько этим, сколько внушительным списком персон, так или иначе с ним связанных. Подозреваемыми по нему проходят экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев и его ближайшие сторонники, некоторые парламентарии, бывшие замминистра внутренних дел Курсан Асанов и член совета директоров одного из коммерческих банков Алмаз Сарыбаев. Несколько человек, которых силовики подозревают в заговоре, уже взяты под стражу, еще не менее десятка политических и общественных деятелей вызваны на допросы. Сторонники арестованных полагают, что их лидеры преследуются по политическим мотивам.

Незадолго до начала арестов стало известно, что в распоряжении силовиков есть неоднозначная аудиозапись, на которой слышны голоса людей, похожие на голоса известных политиков. Ее чуть позже оперативно "слили" в социальные сети, удовлетворив любопытство обеспокоенной общественности. Участники записанной беседы обсуждают планы вооруженного захвата власти. Однако послужила ли она поводом для задержаний - пока неясно. Но известно, что МВД с санкции уполномоченных органов долгое время вело прослушивание телефонных переговоров не менее сотни человек - политиков, гражданских активистов и связанных с ними людей.

Другое громкое разбирательство, в которое так или иначе оказались вовлечены известные и влиятельные в Киргизии персоны, связано с продолжающимся расследованием разработки крупнейшего на Тянь-Шане золоторудного месторождения - Кумтора. В минувший четверг, 16 сентября, по делу был задержан бывший глава правительства КР Джоомарт Оторбаев. Он стал третьим премьером, которого заподозрили в коррупционных сделках, относящихся к проекту.

Фото: Соцсети
Деньги от МВФ пополнят золотовалютные резервы Киргизии

Ранее спецслужбы взяли под стражу Темира Сариева и Омурбека Бабанова, возглавлявших правительство КР в разное время. Оба активно занимались партийным строительством и были вовлечены в политические процессы. Бабанову чуть позже изменили меру пресечения из-за состояния здоровья. Впрочем, премьерами список высокопоставленных арестантов по делу о Кумторе не заканчивается. Среди обвиняемых - несколько членов правительства рангом поменьше, бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков, парламентарии и чиновники. Практически каждый из них ожидаемо заявляет о невиновности и политическом подтексте происходящего.

Кстати

Еще одно дело, которое имеет высокие шансы превратиться в масштабный по охвату процесс, пока ограничивается тремя фигурантами - членом Центризбиркома и функционерами одной из партий, которая упоминалась в числе фаворитов на прошлых выборах. Граждан обвиняют в крупном мошенничестве. Как выяснили спецслужбы, они взяли с одного из кандидатов в депутаты 550 тысяч долларов за лобби, обещая включить политика в первую пятерку от партии, что гарантировало ему прохождение в парламент.

По словам депутата Дастана Бекешева, публично прокомментировавшего уголовное дело, этот случай вряд ли можно назвать единичным. Подобная практика, как уверяет законодатель, широко применялась в политических кругах республики как минимум последние шесть лет.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе