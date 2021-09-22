Ряд известных политиков Киргизии подозревают в громких преступлениях

Перед выборами в парламент, намеченными на конец ноября, Киргизию продолжают сотрясать скандалы, связанные с истеблишментом. Спецслужбы и правоохранительные органы республики параллельно ведут как минимум три расследования, фигурантами которых стали известные политики, высокопоставленные чиновники и представители крупного бизнеса.

Одно из них - самое, пожалуй, громкое - дело о попытке вооруженного захвата власти, к которому, по одной из озвученных официальными источниками версий, в республике начали готовиться еще в прошлом году на фоне массовых акций протеста и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Последний передал бразды правления страной Садыру Жапарову, объясняя это желанием стабилизировать ситуацию в стране.

Само по себе, однако, это дело примечательно не столько этим, сколько внушительным списком персон, так или иначе с ним связанных. Подозреваемыми по нему проходят экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев и его ближайшие сторонники, некоторые парламентарии, бывшие замминистра внутренних дел Курсан Асанов и член совета директоров одного из коммерческих банков Алмаз Сарыбаев. Несколько человек, которых силовики подозревают в заговоре, уже взяты под стражу, еще не менее десятка политических и общественных деятелей вызваны на допросы. Сторонники арестованных полагают, что их лидеры преследуются по политическим мотивам.

Незадолго до начала арестов стало известно, что в распоряжении силовиков есть неоднозначная аудиозапись, на которой слышны голоса людей, похожие на голоса известных политиков. Ее чуть позже оперативно "слили" в социальные сети, удовлетворив любопытство обеспокоенной общественности. Участники записанной беседы обсуждают планы вооруженного захвата власти. Однако послужила ли она поводом для задержаний - пока неясно. Но известно, что МВД с санкции уполномоченных органов долгое время вело прослушивание телефонных переговоров не менее сотни человек - политиков, гражданских активистов и связанных с ними людей.

Другое громкое разбирательство, в которое так или иначе оказались вовлечены известные и влиятельные в Киргизии персоны, связано с продолжающимся расследованием разработки крупнейшего на Тянь-Шане золоторудного месторождения - Кумтора. В минувший четверг, 16 сентября, по делу был задержан бывший глава правительства КР Джоомарт Оторбаев. Он стал третьим премьером, которого заподозрили в коррупционных сделках, относящихся к проекту.

Ранее спецслужбы взяли под стражу Темира Сариева и Омурбека Бабанова, возглавлявших правительство КР в разное время. Оба активно занимались партийным строительством и были вовлечены в политические процессы. Бабанову чуть позже изменили меру пресечения из-за состояния здоровья. Впрочем, премьерами список высокопоставленных арестантов по делу о Кумторе не заканчивается. Среди обвиняемых - несколько членов правительства рангом поменьше, бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков, парламентарии и чиновники. Практически каждый из них ожидаемо заявляет о невиновности и политическом подтексте происходящего.

Кстати



Еще одно дело, которое имеет высокие шансы превратиться в масштабный по охвату процесс, пока ограничивается тремя фигурантами - членом Центризбиркома и функционерами одной из партий, которая упоминалась в числе фаворитов на прошлых выборах. Граждан обвиняют в крупном мошенничестве. Как выяснили спецслужбы, они взяли с одного из кандидатов в депутаты 550 тысяч долларов за лобби, обещая включить политика в первую пятерку от партии, что гарантировало ему прохождение в парламент.



По словам депутата Дастана Бекешева, публично прокомментировавшего уголовное дело, этот случай вряд ли можно назвать единичным. Подобная практика, как уверяет законодатель, широко применялась в политических кругах республики как минимум последние шесть лет.