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22.09.2021 18:34
Рубрика: Общество

Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр

Текст: Елена Манукиян
Роскомнадзор создал реестр соцсетей, который упростит их контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В реестр вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Владельцы ресурсов уже предупреждены.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Отмечается, что реестр создан для того, чтобы было проще выявлять запрещенный контент в соцсетях и контролировать ими выполнение требований российского законодательства. При этом правила самоконтроля для них не отменяются. Они по-прежнему должны самостоятельно и оперативно удалять социально опасную информацию, размещать Правила для пользователей, иметь счетчик посещаемости, электронную форму для обращений граждан, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Соцсети также должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, отменять их по предписаниям Роскомнадзора.

На сайте ведомства создан специальный раздел, где представлена общая информация по закону (обязанности сторон, требования, приказы, рекомендованные счетчики), данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы, с помощью которых граждане могут подать обращение, например, об обнаружении нового ресурса с признаками социальной сети. Владельцы интернет-ресурсов смогут взаимодействовать с Роскомнадзором через личный кабинет, в том числе по оценке противоправности контента и необходимости его удаления.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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