Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Новой Зеландией и Данией.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также увеличивается число регулярных рейсов по ранее открытым направлениям. Танзания пока остается закрытой.

Ранее РФ объявила, что с 21 сентября возобновляется прямое авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Решение о возобновлении рейсов принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса.