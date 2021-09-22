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22.09.2021 20:49
Рубрика: Экономика

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Новой Зеландией и Данией.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также увеличивается число регулярных рейсов по ранее открытым направлениям. Танзания пока остается закрытой.

Ранее РФ объявила, что с 21 сентября возобновляется прямое авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Решение о возобновлении рейсов принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса.

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