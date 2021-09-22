Россияне оценили возможности дистанционного профпереобучения

Сменить профессию стало проще благодаря возможностям интернета и дистанта, а переобучение сегодня доступнее, чем 10-15 лет назад. Так считает сегодня почти половина россиян, сообщили в Роструде со ссылкой на исследование, проведенное порталом "Работа в России".

Отмечается, что 35% респондентов ответили, что возможность поменять сферу деятельности была всегда, а 17% опрошенных ответили, что поменять профессию им всегда было сложно, изменений они не видят.

При этом большинство хотели бы переобучиться на косметолога или парикмахера, получить образование в сфере медицины, продаж, а также финансы. Реже ­россияне выбирают для себя юриспруденцию, бухгалтерию, PR и консалтинг. Всего в опросе приняли участие более 33 тысяч человек из разных регионов страны.

Между тем, в Роструде напомнили, что в 2021 году бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование можно в рамках федерального проекта "Демография". Программа рассчитана на период до 2024 года и предполагает очную и дистанционную формы обучения. Воспользоваться ей могут отдельные категории граждан: люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и женщины, не состоявшие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, а также граждане предпенсионного возраста и россияне старше 50 лет.

Для участия в программе необходимо подать заявление на обучение на сайте Единой цифровой платформы в сфере занятости "Работа в России" trudvsem.ru. В заявлении необходимо указать категорию, к которой относится гражданин, затем выбрать регион, где планирует проходить обучение, форму обучения (очная или дистанционная), компетенцию (профессию) и учебное заведение.