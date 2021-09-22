Россияне описали идеальный загородный дом

Характеристики идеального загородного дома определили россияне. Большинство хотело бы жить в двухэтажном кирпичном особняке недалеко от работы, показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

Согласно опросу, 57% опрошенных считают идеальным кирпичное здание, 34% предпочитают деревянные дома. В доме площадью в 80-120 квадратных метра должно быть два этажа и не менее четырех комнат. Также участники опроса хотели бы, чтобы от жилья до работы нужно было бы ехать не более 30 минут, чтобы поблизости были остановки общественного транспорта, социальные, торговые объекты, а также детские площадки и зоны отдыха.

"Если строить дома с такими характеристиками, удастся раскрыть огромный потенциал индивидуального домостроения в нашей стране, который измеряется сотнями тысяч единиц жилья в год", - говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

За год число семей, которые хотели бы жить в частном доме, выросло на 1,7 миллиона и достигло 45,4 миллиона семей (73% домохозяйств).

"Рассматривая возможность строительства или приобретения жилого дома, граждане выбирают место для постоянного проживания. Поэтому они хотят, чтобы жилье имело хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру", - отметил Гольдберг.