"Российская газета" приглашает на ММКЯ

34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) впервые пройдет ЦВК "Экспоцентр" с 24 по 27 сентября 2021 года, павильон №5. Ярмарка пройдет в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Также за всеми событиями можно будет следить онлайн на официальном сайте ярмарки и сообществе ММКЯ ВКонтакте.

Около 200 издательств со всей страны представят в ЦВК "Экспоцентре" десятки тысяч книг. Среди них традиционно "Российская газета". На стенде Е5 посетителям предлагается оформить подписку на любые издания "РГ" по специальным ценам и получить подарки.

Насыщенная деловая программа ярмарки насчитывает 300 мероприятий, проходящих на девяти площадках: презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы, дискуссии. "Российская газета" приглашает на свои творческие встречи. Авторы "Российской газеты" представят свои бестселлеры:

26 сентября (сцена № 5.3.2 - 1 этаж):

16:00-16:45 Презентация книги Юрия Лепского "Бродский только что ушел". Эта книга - изданная к 80-летию поэта - составлена из многочисленных бесед с теми, кто знал и любил Бродского. Автор буквально идет по следам поэта, ходит его маршрутами по Санкт-Петербургу, Наринской, Венеции, Нью-Йорку, Лондону, Стокгольму и другим городам, пытаясь собрать для себя цельный, но ускользающий образ Иосифа Бродского.

"Автор задает вопросы тем, кто хорошо знал Иосифа Александровича. Его друзья показывают места, где Бродский был счастлив, которые просто любил и которыми охотно делился с другими. Эти места и эти люди способны дать реальное представление об Иосифе Бродском тем, кто не был с ним знаком. Мне же кажется, что смысл этих поисков состоит еще и в том, чтобы понять, где находишься ты сам в современном контексте великой Культуры, завещанной нам гениями?" - Валентина Полухина, литературовед, почетный профессор Килского университета, Лондон.

27 сентября (сцена № 5.3.2 - 1 этаж):

16:00-16:45 Презентация книги Ариадны Рокоссовской "Маршалы победы. Семейные воспоминания"". В книге журналиста-международника, правнучки Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского собраны интервью с детьми и внуками прославленных военачальников Великой Отечественной войны Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И. Еременко, Л.А. Говорова, И.Д. Черняховского, в разные годы опубликованные в "Российской газете". Великие полководцы, командовавшие фронтами и армиями, были людьми с мощной харизмой, сильнейшей энергетикой. Но какими они были людьми, что ощущали наедине с собой в редкие минуты затишья между боями? У вас есть уникальный шанс узнать, какими были герои войны в обычной жизни, какими они остались в воспоминаниях своих родных и близких.

27 сентября (сцена № 5.3.1 - 1 этаж)

17:00-17:45 Презентация книжной серии Николая Долгополова к столетию Службы внешней разведки России. Известный журналист, писатель, историк разведки Николай Долгополов представит биографии выдающихся разведчиков Кима Филби, Абеля-Фишера, Геворка Вартаняна, Надежды Троян, а также сборники "Легендарные разведчики". Кроме того, автор расскажет о своей - на этот раз мемуарной - книге "Из блокнота Долгополова".

Информацию о проходе, времени работы выставки и схему проезда вы найдете здесь.

Мы ждем гостей ярмарки на нашем стенде Е5, где можно оформить подписку на все издания "Российской газеты" по специальным ценам.