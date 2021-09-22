Посещение детьми учреждений дополнительного образования две трети родителей оплачивают из своего кармана. Почти у 40 процентов семей на "музыкалки", "художки", "роботов" и прочие развивающие центры уходит от пяти до 15 тысяч рублей в месяц. А пять процентов выкладывают на развитие ребенка больше 15 тысяч.

Таковы результаты исследования, проведенного секцией информационного взаимодействия при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В проведении опроса участвовали блогеры с миллионной аудиторией, ответили почти 1,7 миллиона родителей.

Показательная деталь: 70 процентов респондентов не знают, что в стране работает система сертификатов на дополнительное образование, и, записываясь в кружки и секции, дети могут этим сертификатом воспользоваться. Правда, действует эта система пока не везде - в 57 регионах.

Что это за сертификат? По сути, это "кошелек" с определенной суммой, которую любой ребенок от пяти до 18 лет может потратить на занятия в кружках и секциях по выбору. Сумма в каждом муниципалитете разная, она зависит от конкретных затрат - аренды, коммунальных платежей, зарплаты сотрудников центра и т.д. Например, в Нижнем Тагиле Свердловской области она составляет 8048 рублей на год, в Екатеринбурге номинал сертификата на очередной учебный год сейчас высчитывают, предполагается, он будет около 10-12 тысяч рублей. Ни на что другое эту сумму израсходовать нельзя, да и на руки она не выдается. Еще важно, чтобы выбранная ребенком развивающая программа была лицензированной. Но при этом не важно, частная она или муниципальная.

Ввели систему для того, чтобы деньги, выделяемые государством на дополнительное образование детей, шли бы не в абстрактный "общий котел", а прицельно на те кружки и секции, которые выбирает больше детей. На что хватит "кошелька"? Например, мама из Екатеринбурга Наталья Логвинцева рассказала, что ежемесячный "прайс" на восьмилетнего Димку получается такой: на занятия робототехникой - 1500 рублей, уроки в "музыкалке" - 2200 рублей, танцы - 2800, бассейн - 2000, занятия английским - 2500. Плюс к ним пять языковых уроков с индивидуальным репетитором по 800 рублей. И только хор Димке обходится бесплатно, он поет в школе. Итого 15 тысяч рублей, не считая транспортных расходов.

В "логистике" по доставке ребенка в кружки и секции заняты и бабушки, и родители. Семья самая обычная, мама - менеджер, папа - водитель. Но стараются вкладывать в ребенка по максимуму. Особенно сейчас, когда ему все интересно, глаза горят, и он сам еще толком не определился, чем ему больше всего нравится заниматься. Хочется ходить на все кружки и секции вместе взятые. Получается, что сертификатом родительские расходы покрыть полностью не получается. Но хотя бы часть программ развития оплатить все-таки можно, говорит Наталья. И это благо, считают в семье.

Заложена система разумного распределения средств, она создаст условия для реального формирования социального лифта в стране

- В каждом муниципалитете разное число лицензированных программ и учреждений, в которые можно записаться, - говорит начальник Регионального модельного центра дополнительного образования детей Свердловской области Екатерина Корьякина. - В Нижнем Тагиле, например, 128 сертифицированных программ - от "Мира танцев" до кружков по экологическому просвещению. На сколько хватит сертификата, нужно смотреть по программам: есть те, которые стоят 600 рублей, а есть за 1500. Да, за часть кружков и секций придется заплатить. И все-таки хорошо уже и то, что заложена система разумного распределения средств, она создаст условия для реального формирования социального лифта в стране. Возникает конкуренция - центры будут стремиться работать лучше, качественнее. Ведь если однажды к ним не придет ни один ребенок, это заставит задуматься, а нужен ли вообще такой кружок или секция.

- Удивило то, что даже в тех регионах, где уже ввели сертификаты, многие родители ничего не знают о их существовании, - говорит один из блогеров, проводивших опрос, Евгений Цапков. - Если честно, я сам до сих пор его не использую. Хотя каждый месяц плачу за своего сына пять тысяч за бассейн и 15 - за занятия картингом.

- В отдельных регионах при введении сертификатов оказались платными кружки, за которые еще недавно не приходилось платить. И выдается как благо, что за них же сейчас можно заплатить сертификатом, - говорит Виктория Рашина. - Есть проблемы с доступностью учреждений, особенно в самых отдаленных территориях. Родители работают и не могут сопровождать ребенка. Еще один важный вывод из общения с ними: необходимо, чтобы сертификаты покрывали большую часть расходов. Важно принять решение в отношении многодетных малоимущих семей. Если, например, захотел ребенок заниматься и английским, и робототехникой, чтобы его родителям не приходилось мучительно выбирать, только потому что на "роботов" у них не хватило денег.

В тему

В 2023 году выдавать сертификаты будут во всех субъектах РФ. Уточнить, действует ли эта программа в вашем регионе, можно через портал персонифицированного дополнительного образования. Здесь можно не только оформить сертификат, но и проверить состояние счета, направить заявку на оплату образовательных услуг. Сумма сертификата определяется регионами. Сертификат действует до совершеннолетия ребенка. При переезде в другой регион обменивать или аннулировать его не нужно, он продолжит действовать.

Комментарий

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре:

- Мы провели этот опрос целенаправленно перед заседанием президентского Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. По мнению родителей, одна из главных проблем состоит в том, что сегодня очень мало кружков и секций, где дети могли бы заниматься бесплатно. А если и есть такая возможность, то родителям все равно приходится доплачивать - за спортивное обмундирование, сценические костюмы, оплачивать поездки на соревнования, концерты и т.д. Безусловно, родители должны участвовать в организации дополнительного образования детей. Но эти суммы должны быть посильными для семьи. Сейчас суммы при занятиях отдельными видами спорта составляют десятки тысяч рублей. Для многодетных семей это часто становится неподъемным. Сертификаты дополнительного образования введены пока не везде, а если они в регионе и действуют, то часто не покрывают всех расходов. Необходимо выработать единую концепцию дополнительного образования в стране, которая бы сделала его доступным вне зависимости от финансовых возможностей семьи.