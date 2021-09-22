Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации западным препаратом. Такие случаи есть, но вряд ли можно говорить о массовом потоке, отмечает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Причины разные: у кого-то за рубежом родственники, бизнес, недвижимость, а кому-то хочется, как раньше, свободно ездить по миру. "Самолеты летают, допуски есть, а разрешений для туристических поездок нет. А многие очень хотят по старой памяти выезжать, например, в страны Европы", - говорит Волков.

По его словам, это "постпандемийная фаза", когда страны пытаются бороться и за туриста как инвестора, и за влияние на рынке. Те направления, где для туристов создали наиболее выгодные условия, окажутся лидерами на рынке выездного туризма.

В мире началась борьба за турпоток по новым правилам. Кстати, участвовать в этой борьбе пытается и Россия: мы предоставляли партии "Спутника V" Сан-Марино именно для поддержания программы вакцинации туристов, объявленной этой страной.

Но сложностей для решивших рискнуть может возникнуть довольно много. С одной стороны, никто не скажет, будут ли действительны в дальнейшем для путешествий бумажные сертификаты о вакцинации, если все зарубежные граждане заносятся в единую базу данных и пользуются электронными QR-кодами (которые в Европе называют "зелеными паспортами), или где-то таких туристов будут пускать, а где-то дадут от ворот поворот. Даже близкие по менталитету страны ведут независимую политику: в Эстонию привитых "Спутником V" россиян пускают, а в Литву и Латвию - нет.

С другой стороны, не исключено, что бездумная многократная вакцинация разными препаратами за относительно короткий промежуток времени может сказаться на здоровье. Так, в ВОЗ недавно заявили, что организация рекомендует не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19 и воздержаться от прививок так называемой третьей дозой. Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала на брифинге не смешивать и не сочетать вакцины от COVID-19 разных производителей. "Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно", - сказала она (цитата по Reuters). "Если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу, в странах воцарится хаос", - считает Сваминатан.

О том, что следует проявить осторожность, говорят и российские врачи. "Необходимо помнить, что для получения доказательств эффективности комбинирования вакцин необходимы клинические испытания, результатов которых пока нет, - сказал "РГ" заслуженный врач России Михаил Каган. - Тем не менее сейчас нет и оснований сомневаться в эффективности подобных комбинаций".

В ВОЗ призывают не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19 и воздержаться от прививок так называемой третьей дозой

Пандемия продолжается, но мир научился с ней жить, во многих странах коронавирус взят под контроль, и постепенно все больше государств открывают границы для туристов. Европейцы внутри Шенгенской зоны ездят практически свободно - но при условии наличия прививки, зарегистрированной в ЕС. Нетерпеливые россияне, которые не могут дождаться, когда в Европе завершится регистрация "Спутника V", ищут лазейки, чтобы сделать прививку западным препаратом и ездить более свободно. Но как скажется "наложение" прививок на здоровье в будущем, сказать сегодня не может никто.

Привитых "Спутником" россиян на Европейском континенте спокойно принимают на Кипре, в Венгрии, Греции, Болгарии, Эстонии, Словении и Португалии (пока только на Мадейре), а также в Турции, но остальная Европа закрыта. В соцсетях то и дело обсуждают возможности "вакцинного туризма": в большинстве европейских стран прививают только резидентов - граждан и имеющих вид на жительство. Но иногда открываются дополнительные возможности: весной и летом, чтобы привлечь туристов, о возможности сделать прививку приезжим заявили в ОАЭ. А не так давно поделиться вакцинами решили власти Сербии.

Тем временем

Минздрав обновил Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Это уже 12-я версия документа. В новом документе обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения COVID-19 - уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях лекарств. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов.

В новые схемы лечения больных коронавирусной инфекцией, у которых она протекает в легкой форме, включен препарат будесонид. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания предусмотрено применение ингибиторов янус-кинах (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир (арбидол) исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара. Переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания - оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19).