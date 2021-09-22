Российский сериал "Сны Алисы" попал в программу фестиваля в Каннах

8 октября в Каннах открывается четвертый международный фестиваль сериалов Canneseries. В основном конкурсе приставлено 10 сериалов из Италии, Норвегии, Германии, Израиля, Финляндии и Аргентины. Единственный проект из России в этом конкурсе - сериал "Сны Алисы". Это проект производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, которые в свое время, в 2019 году, представили на том же фестивале в Каннах и "Эпидемию". Тот самый российский сериал, который запоем смотрели зрители всего мира на Netflix и даже похвалил сам Стивен Кинг.

"Сны Алисы" по жанру также мистический триллер. Он рассказывает историю 17-летней старшеклассницы Алисы из маленького северного городка с секретным военным объектом неподалеку, где действуют свои негласные правила. Существует поверье, что несколько веков назад обвиненных в колдовстве отправляли в далекий город на север России. Все, кто пытался разыскать это место, бесследно исчезали.

В наше время в городке есть обычные школа, больница и магазин, но любой приезжий почувствует что-то странное. Город, в котором своя система управления, кажется идеальным местом для тех, кто хочет устроить жизнь заново. Но мало кто знает, что, попав в этот город, выбраться из него уже не получится. А у девочки Алисы, живущей в нем - свои проблемы: с приемной матерью и в школе, а еще ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома вместе со своей единственной подругой. Но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал?

Режиссер - Андрей Джунковский (знаком зрителям по таким сериалам, как "Лучше, чем люди" (проект также был в Каннах, но в 2016 году), "Бихэппи", "Сладкая жизнь"). В главной роли - Алина Гвасалия ("Дылды", "Красные браслеты). Также снимались Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Александра Ребенок.

Кстати, ранее "Сны Алисы" были включены в топ самых интересных сериалов с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market. Сериал эксклюзивно был представлен международной аудитории в Германии вместе с 11 другими проектами со всего мира, также получившими премиальный статус Berlinale Series Market Selects ("Выбор Berlinale Series Market").