Малый бизнес, предпринимательство - одна из реалий экономики государства, которая в значительной мере влияет на макроэкономическую ситуацию и оказывает существенное влияние на социально-экономическое положение в целом в стране.

И сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед органами власти, правительством, обществом, является развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса в России до среднемировых показателей.

Опора мировой экономики

Предпринимательство, малый бизнес - неотъемлемый и необходимый элемент любой развитой экономической системы. По сути, этот сектор экономики является основой современной рыночной инфраструктуры, так как он в первую очередь обеспечивает конкурентную среду.

Для экономики в целом малое и среднее предпринимательство является важным фактором повышения ее гибкости. Малый и средний бизнес, в отличие от крупных производств, ориентированных на массовый спрос, работает в небольших рыночных сегментах, благодаря чему национальная экономика становится способна к быстрым структурным изменениям. Небольшие размеры предприятий дают возможность обеспечить управленческую, технологическую и производственную гибкость, что позволяет реагировать на изменения конъюнктуры рынка, осуществлять эффективную инновационную деятельность, внедрять научно-технические достижения.

Мировой опыт показывает, что даже в странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес оказывает существенное влияние на развитие экономики в целом, решение социальных проблем, увеличение численности занятых рабочих. В некоторых странах малое предпринимательство составляет большинство по численности работников, объемам производства и реализации товаров.

Предпринимательство, малый бизнес - необходимый элемент любой развитой экономической системы, без которого общество и экономика не могут нормально функционировать

Международное бюро труда в одном из своих докладов отмечает, что малый бизнес, малое предпринимательство располагают значительными конкурентными преимуществами, требуют меньше капиталовложений в расчете на одного работника по сравнению с крупными промышленными предприятиями, широко используют местное сырье и материалы; предприниматели и собственники предприятий малого бизнеса более склонны к инвестированию и сбережениям.

Малый бизнес, малое предпринимательство имеют ряд преимуществ, среди которых: гибкость и оперативность в принятии решений, быстрая адаптация к местным экономическим условиям, высокая мотивация на достижении успеха, сравнительно невысокие расходы на осуществление деятельности. Все вышеперечисленное является решающим фактором, определяющим динамику развития не только конкретного предприятия малого бизнеса, но и в целом эффективность национальных экономик.

Использовать весь потенциал

В некоторых странах малое и среднее предпринимательство выступает двигателем экономики. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в развитых странах в секторе малого и среднего бизнеса заняты от 60 до 70 процентов трудоспособного населения, а в Китае - 80 процентов всего занятого населения.

Доля малого и среднего бизнеса в экспорте отдельных стран, по данным ОЭСР, составляет от 25 до 35 процентов. В Китае малое и среднее предпринимательство обеспечивает более 50 процентов экспорта, в Германии, США, Южной Корее - около 40 процентов.

Небольшие салоны красоты открывают индивидуальные предприниматели. Фото: РИА Новости

К примеру, в Китае малый и средний бизнес генерирует до 80 процентов новой продукции и 75 процентов технических новшеств и создает около 50 процентов внутреннего валового продукта (ВВП) страны. В развивающихся странах доля малого и среднего предпринимательства составляет 30-35 процентов ВВП. В Германии малое и среднее предпринимательство обеспечивает 57 процентов ВВП, в США - 50 процентов, в Великобритании - 47, в Индии - 45.

В России до 25 процентов трудоспособного населения заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые создают около 20-22 процентов ВВП страны. Вклад российских субъектов МСП в экспорт составляет примерно 7 процентов.

Сегодня президент и правительство ставят задачу использовать имеющийся потенциал в развитии малого и среднего предпринимательства и увеличить его долю в ВВП страны до 50 процентов.

Участвуя в национальных проектах

В 2019 году в соответствии с указом президента Российской Федерации был принят национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Структура нацпроекта учитывает потребности бизнеса и состоит из четырех федеральных проектов: "Поддержка самозанятых", "Предакселерация", "Акселерация субъектов МСП", "Цифровая платформа МСП".

Первые три федеральных проекта учитывают все стадии предпринимательской активности - от статуса самозанятого до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии. Четвертый федеральный проект, предусматривающий создание цифровой платформы, выполняет функцию фундамента развития экосистемы взаимодействия бизнеса и власти.

Одним из направлений работы в рамках национального проекта является проведение обучающих мероприятий для предпринимателей и лиц, желающих заниматься такой деятельностью.

В 2019 году в рамках конкурсного отбора для проведения мероприятия "Подготовка тренеров для обучения целевых групп, определенных федеральным проектом "Популяризация предпринимательства" исполнителем был определен Московский финансово-промышленный университет "Синергия".

Университет провел оценку существующих программ дальнейшего обучения целевых групп, определенных федеральным проектом "Популяризация предпринимательства"; унифицировал и доработал существующие программы по обучению предпринимательству совместно с их владельцами; подготовил тренеров по отобранным образовательным программам.

Проведенная университетом оценка программ дополнительного образования для обучения предпринимательской деятельности или ее аспектам показала: из 724 программ в 64 субъектах РФ в перечень программ, рекомендованных к реализации в рамках нацпроекта в субъектах РФ, было отобрано 244 программы, в том числе 25 программ от университета "Синергия".

На государственном уровне обсуждается необходимость официально утвердить профессию "предприниматель" и разработать образовательные стандарты по предринимательству

На основании проведенной оценки университета "Синергия" был разработан и утвержден Министерством экономического развития России перечень обучающих программ, который рекомендован к использованию субъектами Российской Федерации в качестве руководства при обучении граждан по направлению "предпринимательство". Ранее также была разработана карта активности российских университетов в области обучения предпринимательству. Исследование показало, что из 978 вузов лишь 277 (28,32 процента) работают в сфере обучения предпринимательству на первом этапе. Анализ собранных данных позволил выделить также 69 вузов из 277 и 108 образовательных программ в сфере обучения предпринимательству (профилей) в 69 вузах.

Научить успеху своего дела

Обучение предпринимательству в России началось еще в конце 80-х годов XX века, когда официально была разрешена индивидуальная трудовая деятельность. Первыми вузами, которые начали разрабатывать программы обучения частных предпринимателей, стали Высшая школа экономики и университет "Синергия".

Более чем за 30 лет появились разные форматы обучения и множество организаций, которые обучают бизнесу в целом и отдельным навыкам, необходимым предпринимателям и управленцам.

Сейчас предпринимательское образование в России можно разделить на несколько категорий: высшее образование, программы дополнительного образования (в т.ч. МВА), различные курсы для предпринимателей и менеджмента разного уровня, корпоративные университеты. Образование можно получать очно, заочно и дистанционно (количество онлайн-программ с приходом пандемии увеличилось на 70 процентов, а доходы от них выросли до 4 миллиардов рублей).

Для мужчин собственная автомастерская - способ найти дело всей жизни. Фото: РИА Новости

По данным портала "Поступи онлайн", в этом учебном году на программы обучения предпринимательству молодежь приглашали 368 вузов и 150 средних специальных учебных заведений (всего предложено 108 программ, на которых преподаются бизнес-информатика, экономика, управление по отдельным сферам, маркетинг, коммерция и т.п.).

Наибольшее число бизнес-школ сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге - 79 из 129, работающих в России. По данным аналитиков, среди топовых вузов, в которых можно обучаться бизнесу на программах бакалавриата и магистратуры, НИУ "ВШЭ", университет "Синергия", Высшая школа управления и бизнеса СПбПУ, Институт экономики и управления УрФУ, РАНХиГС. Среди школ для топ-руководителей лидерами являются "Школа Бизнеса "Синергия" (в том числе проект Synergy.Online) и бизнес-школа "Сколково". Сбер является лидером в развитии корпоративных образовательных площадок - СберУниверситет и Деловая среда.

Рост рынка бизнес-образования прогнозируется в темпе до 5 процентов в год. При этом эксперты отмечают ряд тенденций:

- сокращаются программы МВА в региональных вузах;

- топовые вузы заключают партнерства с зарубежными бизнес-школами;

- сближаются офлайн- и онлайн-форматы обучения (blended learning): вузы ищут технологических партнеров для цифровизации своих программ, а частные платформы - качественный контент;

- снижается количество длительных программ обучения и растет число коротких (особенно онлайн);

- повышаются требования обучающихся к практическому предпринимательскому опыту преподавателей программ;

- растет количество организаций, получивших образовательную лицензию (но международную аккредитацию программ по-прежнему имеют немногие бизнес-школы);

- представление людей о предпринимателях меняется в позитивную сторону;

- увеличивается поддержка стартапов через обучение и помощь в привлечении инвестиций.

И самое важное - на государственном уровне обсуждается вопрос о том, что необходимо официально утвердить профессию "предприниматель" и разработать соответствующие образовательные стандарты по предпринимательству.

Требуются стандарты обучения

В 2019 году университет "Синергия" в рамках государственного гранта начал разработку стандартов обучения предпринимательству, исходя из российских реалий, мировых тенденций и собственного опыта. В университете более 30 лет шлифуются программы обучения, проводятся исследования, с 2018 года студенты соответствующей специализации в качестве дипломных работ представляют свои реализованные бизнес-проекты.

В результате методичной научно-практической работы по разработке стандартов было сформулировано определение самого термина: предпринимательство - это комплексное решение задач создания и прекращения собственного бизнеса, текущего ведения и развития составляющих его бизнес-проектов по ресурсному, процессному, коммуникационному обеспечению производства и продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Также было выделено 33 профессиональных компетенции по 4 направлениям, которыми должен обладать предприниматель, чтобы успешно вести бизнес.

Дальнейшее апробирование предложенных стандартов предполагается провести в рамках программы по развитию предпринимательства при поддержке Министерства науки и высшегообразования Российской Федерации. В декабре 2020 года на базе "Синергии", согласно приказу Минобрнауки России, была создана федеральная инновационная площадка. За 3 года (с 2021 по 2024) будут разработаны и внедрены в ряде российских вузов программы высшего и дополнительного образования по предпринимательству в соответствии со спецификой каждого вуза. Они также будут подготовлены к международной аккредитации.

Помимо программ высшего образования специалисты университета разработали 9 целевых образовательных программ для разных категорий населения: школьников, молодежи, пенсионеров и др., а также программы по подготовке тренеров для каждой категории граждан, чтобы они смогли обучать желающих в разных городах России.

Пригодится мировой опыт

В большинстве стран обучение предпринимательству ведется как по государственным, так и по частным программам. И можно увидеть, в чем сходство и различия в подходах к обучению в России и других странах.

Американские образовательные учреждения готовят предпринимателей по специальным программам подготовки и переподготовки, ориентированных на различные направления менеджмента. В США начальная подготовка к предпринимательской деятельности начинается с младших (региональных) колледжей, в которых студенты приобретают общую культуру и практические навыки, необходимые для ведения собственного бизнеса. По окончании двухлетнего обучения в младшем колледже студент может перевестись на третий курс четырехлетнего колледжа (вуза) и получить более глубокие знания и навыки по предпринимательству или поступить на курс предпринимателей в региональный центр помощи предпринимателям ("инкубатор"). Развитию малого предпринимательства в США способствуют многочисленные фонды.

В Канаде можно пройти обучение основам бизнеса по программе "Достижения молодых", которую ведут практикующие предприниматели. В колледжах предпринимательству можно обучиться по двухгодичной программе в определенной специализированной области бизнеса. Для тех, кто хочет пройти основную образовательную программу в сфере бизнеса и получить степень бакалавра, разработаны четырехгодичные университетские программы.

В Великобритании подготовка к предпринимательской деятельности начинается еще в школе. Ученикам предлагается пройти профессиональные курсы и производственную практику с освоением предпринимательских навыков. Переподготовкой управленческого персонала занимаются различные организации: частные центры, небольшие фирмы, ведущие тренинги и осуществляющие консалтинговые услуги, университеты, при которых работают академические и специальные курсы непрерывного обучения менеджменту.

В Норвегии обучение основам предпринимательства также начинается в школе и продолжается в колледжах и университетах. Основная задача обучения, помимо передачи знаний и отработки навыков, - поощрить студентов, желающих открыть свое дело.

В Финляндии бизнес-подготовка проводится в специальных гимназиях с предпринимательским уклоном и профессиональных училищах.

В Германии система профессионального образования сочетает практическую подготовку на реально работающем предприятии с теоретическим обучением в профессиональной школе. В подготовке кадров выделяются квалификационные уровни и специализации, требующие выполнения профессиональных задач внутри основных групп.

Во Франции многие учебные заведения используют многоступенчатое обучение предпринимательской деятельности.

В Венгрии подготовка к предпринимательской деятельности начинается с 14 лет в средней специальной школе экономики. При таких школах создаются реальные компании, в которых учащиеся производят и реализуют различные продукты и/или оказывают услуги населению.

В Болгарии подготовка к коммерческой деятельности начинается с тестирования учащихся, которое проводится в гимназии по одному из трех направлений: управление фирмой, экономика и менеджмент, банковское дело.

Японская модель подготовки кадров отличается рядом особенностей. Подготовка и обучение предпринимателей осуществляется в специализированных учебных центрах профессионального образования отраслей и министерств, в профессиональных учебных заведениях, вузах, на курсах повышения квалификации или непосредственно на рабочем месте.

В Китае школы менеджмента и программы бизнес-образования появились относительно недавно, но в них ежегодно проходят обучение уже десятки тысяч человек. Особой популярностью пользуются программы МВА собственной разработки или использующие западные форматы и направления обучения. Классическое образование по экономике можно получить в большинстве вузов Китая: бакалавриат по экономике длится 4 года, магистратура - 2-3 года, докторантура - 3-4 года.

В Австралии можно получить степени и бакалавра в области бизнеса или коммерции, и магистра делового администрирования по широкому спектру бизнес-квалификаций: бухгалтерский учет, банковское дело, информационные системы для бизнеса, экономика, финансы, логистика, управление персоналом, международный бизнес, маркетинг, менеджмент, в том числе спортивный и в сфере гостеприимства. Сектор профессионального образования и обучения предлагает практические курсы в таких областях, как бизнес и бухгалтерский учет, чтобы подготовить студентов к работе или к поступлению в университет.

Наработать навыки

Анализ опыта обучения предпринимательству за рубежом показывает, что во всех странах особое внимание уделяется профессиональной ориентации (специализации) и практической подготовке наравне с получением теоретических знаний. Помимо этого, ставится задача развития стратегического мышления, наработки практических навыков коммуникации и владения современными технологиями в управлении. Для обучения используются разные уровни - школы, колледжи, вузы, различные курсы и программы дополнительного образования.

Но самое важное, что объединяет программы по обучению предпринимательству, - это их постоянная трансформация: меняются экономические, политические, социальные условия жизни - меняется бизнес, а с ним и обучающие программы. Предпринимательское образование - самое гибкое, оно никогда не стоит на месте.

Правительства всех развитых и развивающихся стран понимают, что создание эффективной системы подготовки и повышения квалификации специалистов и управленцев для сферы малого предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест, формированию класса цивилизованных предпринимателей, решению социальных проблем на местном уровне, разработке новых инновационных продуктов и в целом влияет на общую удовлетворенность населения жизнью.

Применение в обучении предпринимательству лучших мировых практик, безусловно, даст позитивные результаты в среднесрочной перспективе. Государству же остается позаботиться о развитии конкуренции и создании благоприятного экономического климата. Тогда можно быть уверенным, что очень скоро половину российского ВВП будут создавать субъекты малого и среднего предпринимательства.