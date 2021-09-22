С 2022 года в РФ женщины будут получать пособия на детей проактивно

С 1 января 2022 года пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка женщины в декрете будут получать проактивно.

Это значит, что обращаться за выплатами им не потребуется, деньги поступят на счет автоматически, как только у них появится право на эти меры поддержки. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.

В связи с этим изменится порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования, пояснили в минтруде. Фонд будет начислять эти пособия напрямую получателю. Работодатель лишь должен будет сообщить ему сведения о размере заработной платы женщины, которые нужны для расчета суммы пособия, а также известить об ее уходе в отпуск по беременности и родам. Информация о рождении ребенка поступит в ведомство из информационной системы ЗАГСа.

Документы для оплаты больничного работодателю будут не нужны. Сведения об этом документе он получит из медицинской организации, которая также передаст все необходимые данные в Фонд социального страхования. Сам лист нетрудоспособности будет оформляться в электронном виде.

В дальнейшем вся социальная помощь станет доступнее и будет оказываться в таком простом режиме, то есть - по принципам "социального казначейства", рассказали в минтруде. Меры поддержки будут предоставляться быстро, просто и адресно: проактивно или по одному заявлению, без дополнительных справок. Для этого создается единая цифровая платформа. И уже в течение следующего года на принципы "социального казначейства" будут переведены все федеральные меры поддержки, в дальнейшем - региональные и муниципальные.

Меры соцподдержки граждане смогут получать проактивно или по одному заявлению

Российские семьи уже проактивно получают материнский капитал. Сертификат приходит в личный кабинет матери по факту рождения ребенка, а воспользоваться им для погашения ипотеки можно прямо из мобильного приложения. В прошлом году в беззаявительном порядке назначались единовременные выплаты на детей от 0 до 16 лет, а в этом году - единовременные выплаты пенсионерам. Сегодня достаточного одного заявления при обращении за выплатой на детей от 3 до 7 лет или пособием на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которое назначается одиноким родителям. Не нужно собирать справок и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сведения об их доходах предоставит Федеральная налоговая служба без их участия.

О возникшем праве на пособия или другие меры поддержки граждан уже начали оповещать. Проактивное информирование запущено на портале госуслуг. Пока уведомления запущены по жизненным ситуациям, связанным с рождением ребенка, установлением инвалидности и наступлением пенсионного возраста, в следующем году оснований будет больше: беременность, достижение ребенком определенного возраста. Всего проактивное информирование будет реализовано по 11 жизненным ситуациям.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в дальнейшем граждан будут информировать обо всех льготах и выплатах: федеральных, региональных и муниципальных. Это нужно для того, чтобы люди знали о своих правах на те или иные меры поддержки. Она пояснила, что сегодня их 387 видов и более 30 тысяч модификаций: то есть отличаются основания, по которым они назначаются. "Людям самостоятельно сориентироваться в этом невозможно", - подчеркнула вице-премьер.

Также узнать о всех мерах соцподдержки, которые полагаются гражданину, уже можно через Единый контакт-центр, который заработал в этом году в тестовом режиме на базе Пенсионного фонда. По номеру 8-800-2000-412 пока проконсультироваться можно только по федеральным мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы.