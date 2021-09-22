Санкциям Запада противопоставили инновации и кооперацию

Что противопоставить западным экономическим санкциям? Вопрос актуальный как для России, так и для Беларуси. Выход российские и белорусские предприятия и специалисты ищут вместе.

Один из вариантов - выпуск конкурентоспособной продукции. Как это делает, например, белорусское ОАО "БЕЛАЗ", занимающее треть мирового рынка карьерной техники. О преодолении санкционных последствий в минувший вторник в Минске размышляли руководители Министерства промышленности Беларуси и крупнейших предприятий.

- Мы рассматриваем западные санкции как попытки прикрыть политическими мотивами недобросовестную конкурентную войну, - заявил первый заместитель министра промышленности Беларуси Сергей Гунько. - Почему против БЕЛАЗа пытаются ввести ограничения? Потому что предприятие благодаря масштабной реконструкции уверенно теснит на мировом рынке других производителей аналогичной техники. Однако ситуация у нас абсолютно контролируемая. Узлы и агрегаты, на поставку которых введены ограничения, мы заменили аналогами из других источников, причем зачастую более высокого качества. Так что все свои обязательства перед покупателями выполняем.

Еще один типичный пример - разработка и производство электротранспорта. В этом сегменте белорусская промышленность оказалась на острие технологических атак конкурентов. В качестве ответа на уровне правительства решено сделать акцент на развитии инновационной продукции, разработана соответствующая программа на несколько лет. В частности, планируется отказаться не только от экологически небезопасного двигателя внутреннего сгорания, но и от самого водителя, заменив его искусственным интеллектом. Сейчас такие изыскания, которые должны дать результат в ближайшие три-четыре года, ведутся на Минском автозаводе. Здесь дизельный двигатель известной немецкой фирмы заменили электромотором. Что же касается бывшего поставщика, то ему остается подсчитывать убытки.

Что же касается БЕЛАЗа, то в содружестве с российскими специалистами здесь разработали уникальный комплекс из многотонного грузовика и погрузчика.

- Сейчас комплекс проходит испытания на новом полигоне, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" Сергей Гунько. - Машиной удаленно управляет пилот, находящийся за компьютером. Алгоритмы его действий фиксируются, чтобы стать частью беспилотной системы управления. Очевидно, что внедрение этих машин начнется с грузового транспорта, сельскохозяйственной и карьерной техники. А вот пассажирский транспорт потребует стопроцентной безопасности, для этого в городах необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

Союзные программы открывают перед белорусской промышленностью новые возможности на российском рынке

К слову, сейчас в Беларуси каждое третье изделие относится к категории технически нового. В некоторых отраслях инновационной является до 80 процентов продукции. Выигрыш здесь очевиден. Взять, к примеру, телевизоры. В свое время их выпуск в кинескопном варианте в Беларуси и России оказался на грани остановки. Ситуацию, по сути, спасла союзная научно-техническая программа. В этом году выпуск телеприемников с плоским экраном вырос в Беларуси до 1,6 миллиона штук. Более того, 95 процентов всей произведенной в Беларуси бытовой техники идет на экспорт, принося стране солидную прибыль.

Кто действительно оказался другом белорусским предприятиям в непростой ситуации, так это россияне. Минский концерн "Амкодор" создал на севере России совместное предприятие по производству лесозаготовительной техники. С введением санкций против "Амкодора" развитие СП значительно активизировалось.

- Мы получили исключительную поддержку российской стороны, - поделился с корреспондентом "СОЮЗа" генеральный директор ОАО "Амкодор" Александр Ефимов. - Это позволяет создавать предприятие по полному производственному циклу, уже идет поставка комплектующих. Планируем в этом году выпустить там для россиян 90 единиц тяжелой лесозаготовительной техники.

Недавнее подписание союзных программ открывает перед белорусской промышленностью новые возможности на российском рынке. Только в этом году поставки в Россию выросли более чем в полтора раза, доля российских покупателей увеличилась до 58 процентов.

Спрос таков, что белорусские промышленные предприятия могли бы продать больше продукции, отметил Сергей Гунько, но в ряде случаев производственные мощности оказались уже загруженными на все сто. Чем не повод "расшить" их, создав совместные предприятия?

Крупнейшими заказчиками самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 являются горнодобывающие предприятия России.

Кстати

В Санкт-Петербурге на городские маршруты вышла очередная партия автобусов МАЗ. Их особенность - экологическая чистота, поскольку они работают на газомоторном топливе. Всего в город на Неве было поставлено несколько сотен минских пассажирских машин большой вместимости.