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22.09.2021 12:10
Рубрика: Власть

Сенаторы: Деструктивная политика Запада препятствует борьбе с терроризмом

Текст: Дмитрий Гончарук

Противодействовать терроризму можно исключительно при совместных усилиях государств и координирующей роли ООН, убеждены в Совете Федерации. Об этом говорится в заявлении, которое сенаторы одобрили на заседании верхней палаты парламента 22 сентября.

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"В последнее время наметилась опасная тенденция применения силы и террористических методов против суверенных государств. Поддерживаемая коллективным Западом агрессивная политика привела к реальным попыткам украинских властей совершать и поощрять совершение диверсий на территории России, в том числе в Республике Крым и ряде других субъектов Российской Федерации, организовывать энергетическую и водную блокады Крымского полуострова", - говорится в тексте заявления.

Сенаторы отмечают, что вместо неукоснительного выполнения Минских соглашений Украина "фактически предпочла язык грубой силы в качестве основного инструмента "диалога" с жителями Донбасса".

По их оценке, проводимая странами Запада политика деструктивна, и только действия государств, которые основаны на международном праве, могут быть эффективны в борьбе с терроризмом. Как пример сенаторы привели Сирию, большая часть территории которой была освобождена от террористов благодаря поддержке России.

"Пренебрежение международным правом, грубое вмешательство со стороны США и их союзников во внутренние дела суверенных государств создали условия для резкой активизации терроризма в мире", - констатировали парламентарии. Так, односторонние действия США и их союзников стали катастрофой для Афганистана.

Представляя заявление, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что оно принимается в контексте обсуждений на недавнем саммите спикеров парламентов мира в Вене. Там 9 сентября был подписан меморандум между Межпарламентской ассамблеей СНГ и антитеррористическим управлением ООН. Джабаров назвал этот документ первым шагом для придания парламентского измерения инициативе президента РФ Владимира Путина по созданию широкой международной антитеррористической коалиции.

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