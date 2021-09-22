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22 сентября 2021 г.

Постановление правительства Севастополя от 20 сентября 2021 года № 450-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в городе Севастополе на 2022 год"

Дата подписания 20 сентября 2021 г.
Опубликован 22 сентября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 11.06.2014 № 26-ЗС "О прожиточном минимуме в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе на 2022 год:

- в расчете на душу населения - 11 950 руб.;

- для трудоспособного населения - 13 026 руб.;

- для пенсионеров - 10 277 руб.;

- для детей - 12 767 руб.

2. Применять величину прожиточного минимума в городе Севастополе на 2022 год для оценки уровня жизни населения города Севастополя при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



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