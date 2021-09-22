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Рубрика: Общество

Диплом на диване

Система образования получила новую платформу
Текст: Екатерина Дарда (заведующая кафедрой статистики Российского технологического университета МИРЭА)
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
В пандемию школьники, студенты и преподаватели были вынуждены в кратчайшие сроки познакомиться с цифровыми образовательными инструментами и организовать качественное образование дистанционно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Потребность в цифровых образовательных инструментах резко выросла. Стало ясно, что образование, будь то школьное или вузовское, больше не может основываться на старых принципах.

Фото: iStock
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Именно поэтому в прошлом году появилось сразу несколько федеральных проектов, нацеленных на цифровое развитие школ и вузов. Один из них - Цифровая образовательная среда (ЦОС), которая призвана помочь школам перейти на "цифровые рельсы". Внедрение ЦОС не означает замены классического образования на его цифровую версию, а призвано дополнить традиционные инструменты новыми возможностями, технологиями и оборудованием. Это позволит повысить качество существующего образования, в том числе за счет построения индивидуального обучения.

Благодаря внедрению ЦОС к 2024 году в 29 549 школах будет обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды. 620 700 педагогов будут подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, а примерно 40 процентов педагогов из не менее чем 30 процентов школ будут использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Кроме того, 40 процентов школ будут оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и необходимым программным обеспечением. И конечно же любое учебное заведение будет подключено к интернету со скоростью не менее 100 мегабит в секунду для городов и 50 мегабит в секунду - для сел.

Цифровая образовательная среда - это целый набор различных технических решений для школ. Среди них - виртуальная библиотека, платформа с учебными заданиями, система видеоконференцсвязи и даже соцсеть. Также сейчас ведется разработка платформы "Моя школа", которая объединит в себе школьный дневник, журнал, расписание уроков и дополнительных занятий, портфолио ученика и прочее. По задумке разработчиков, платформа "Моя школа" должна создать все условия для того, чтобы учителя, школьники и родители могли оперативно получать необходимую информацию и продуктивно взаимодействовать друг с другом.

Платформа "Моя школа" разработана с ипользованием искусственного интеллекта, поэтому система сможет отслеживать образовательную траекторию каждого ученика, его интересы и достижения в олимпиадах или дополнительных занятиях. Все это поможет сформировать индивидуальное портфолио обучающегося.

Любое учебное заведение будет подключено к интернету со скоростью не менее 100 мегабит в секунду для городов и 50 мегабит - для сел

Еще одна полезная новинка платформы - усовершенствованная система оценки успеваемости. Например, если ученик отстает по какой-то дисциплине, то система вместе с учителем сможет подобрать дополнительный материал, чтобы помочь подтянуть слабые места.

А это уже большой шаг к адаптивному обучению, за которым, безусловно, будущее.

Цифровая трансформация коснется не только школ, но и вузов. Главная среди задач национального проекта "Образование" - помочь отечественным вузам войти в топ-500 глобальных рейтингов университетов мира. Один из факторов, который будет этому способствовать, - открытость вузов и их цифровизация. Поэтому согласно нацпроекту, к 2024 году 20 процентов студентов должны изучать отдельные дисциплины за пределами своего вуза, используя для этого цифровые инструменты. Например, посещать онлайн-курсы университета, находящегося в другом регионе страны.

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Помочь реализовать поставленную задачу поможет онлайн-платформа "Современная цифровая образовательная среда" (СЦОС), которая была создана в рамках нацпроекта "Образование" еще в 2017 году. По сути, СЦОС - это агрегатор различных онлайн-курсов. Студенты, зарегистрированные в СЦОС, получают доступ ко всем онлайн-курсам платформы. Сейчас СЦОС объединяет 66 платформ, 109 вузов и предоставляет доступ к более чем 1700 курсам. И это далеко не предел. СЦОС повышает уровень цифровизации вузов, а значит, его развитие будет продолжаться.

Теперь студент, находящийся где-нибудь в Забайкальском крае, может пройти онлайн-курсы любых столичных вузов. Для этого нужно просто зарегистрироваться в СЦОС

До внедрения СЦОС существующее многообразие курсов не было централизовано, а доступ к ним был ограничен. Теперь же, например, студент, находящийся где-нибудь в Забайкальском крае, сможет пройти онлайн-курсы столичных вузов. Для этого нужно быть просто зарегистрированным в СЦОС. Кроме того, такая система позволяет проводить независимую оценку качества онлайн-курсов, на основе которой формируется их рейтинг.

Кстати, на рейтинг курсов, помимо прочего, влияет оценка курса самими слушателями с точки зрения эффективности. Также после прохождения онлайн-курсов формируется цифровое портфолио слушателя, а результаты онлайн-обучения признаются как образовательными учреждениями, так и работодателями.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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На портале СЦОС каждый пользователь может создать собственное цифровое портфолио, которое интегрировано с различными цифровыми платформами, а значит, им можно обмениваться с вузами и работодателями.

Появление СЦОС открывает большие возможности в первую очередь регионам. Это первый шаг к тому, чтобы уйти от той схемы, при которой, чтобы получить качественное высшее образование, нужно было поступить в крупный федеральный вуз.

Цифровизация образования вовсе не означает полный отказ от традиционных форм обучения, как многие сейчас почему-то думают. Главная цель цифровизации - обеспечить равные возможности для получения качественного образования на всей территории нашей страны.

Общество Образование Реформа образования

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