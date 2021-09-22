Спецборт МЧС России доставил в Лаос 30 тысяч доз вакцины "Спутник"

В среду, 22 сентября самолетом МЧС России доставлена гуманитарная помощь населению Лаоса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о партии с вакцинами российского производства Спутник.

"22 сентября спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи населению Лаоса доставлено порядка 30 тысяч доз комплектов вакцины "Спутник Лайт". Доставка осуществлена в соответствии с поручением Правительства РФ по обращению Лаосской Народно-Демократической Республики". - сказано в официальном сообщении на сайте МЧС России.