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22.09.2021 00:12
Рубрика: Экономика

Спрос на погашение кредитов новыми займами растет

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Количество россиян, которые обратились в банк за рефинансированием (погашением долга по займу путем оформления нового), в первом полугодии 2021 года увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие расчеты "Российской газете" предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По его прогнозам, тренд продолжится до конца года.

В рамках рефинансирования существующий кредитный договор полностью закрывается, новый займ закрывает старый долг. При рефинансировании ссуд должник может обратиться в организацию, где была выдана предыдущая ссуда, или в новый банк, который перечислит на счет клиента сумму для погашения прежнего долга.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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В рамках программы можно закрыть один или сразу несколько кредитов или долгов по кредитным картам для упрощения планирования графика платежей и снижения долговой нагрузки. Новый займ оформляется как целевой на конкретные нужды. В рамках рефинансирования уменьшаются ставка и размер ежемесячного платежа, а график погашения становится удобнее.

Незакрытые вовремя обязательства практически нигде не рефинансируются, просрочка лишает шанса на изменение условий. По данным ОКБ, за рефинансированием в первые шесть месяцев этого года обратились около 710 тыс. заемщиков, включая 3 тыс. проблемных. В первом полугодии 2020 года - 450 тыс. заемщиков, в том числе 1,5 тыс. проблемных.

"Тренд обусловлен заметно более низким уровнем кредитных ставок в первом полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, - уточнил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. - Дополнительный стимул рефинансированию придал разворот ставок после повышения ключевой в конце марта - на этом фоне многие заемщики решили как можно оперативнее "закрыть" имеющийся кредит по более выгодным условиям".

В рамках рефинансирования уменьшаются ставка и размер ежемесячного платежа

По словам Доронкина, клиенту программа позволяет удешевлять стоимость заемных средств, к тому же зачастую все кредиты аккумулируются в одном банке, что упрощает процедуру ежемесячных платежей, уточнил он. "Но потребители должны понимать, что рефинансирование позволяет в первую очередь снизить ежемесячный платеж, при этом общая сумма долга за счет процентов увеличивается", - напомнил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова уверена: до конца года рост спроса на рефинансирование продолжится. Причина - продолжающееся снижение уровня реальных располагаемых доходов населения.

Между тем

Объем бесконтактных операций в банкоматах с помощью карты или смартфона за год вырос в полтора-три раза. Об этом "РГ" рассказали в пяти банках, входящих в топ-40 по активам. В Райффайзенбанке число бесконтактных операций в банкоматах выросло на 52% (июнь 2020 - июнь 2021). В банке Дом.рф по сравнению с шестью месяцами прошлого года отметили рост на 100%, в МТС Банке и Росбанке - на 200%. В банке "Уралсиб" прирост таких транзакций составляет 1,7-2% ежемесячно. По прогнозам банка "Русский стандарт", к концу года до 70% объемов наличных будет снято с помощью карты или смартфона бесконтактно.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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