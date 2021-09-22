Страны ШОС наращивают потенциал своего развития

Обращаясь к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего недавно, председатель КНР Си Цзиньпин вновь обратил их внимание на необходимость активного развития цифровой экономики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И (справа налево) во время встречи на саммите ШОС. Таджикистан. Душанбе. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Именно цифровые технологии, подчеркивалось в заявлении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ноябре прошлого года в Москве, "становятся сегодня одним из ключевых факторов ускорения экономического развития, повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики, формирования новых рынков и обеспечения всеобъемлющего устойчивого роста".

Цифровая индустриализация стимулирует экономический рост, поэтому правительства многих стран для поддержания и ускорения экономического роста разработали и на постоянной основе оптимизируют свои цифровые стратегии, чтобы занять более высокое, а значит, и более выгодное место в современном и будущем мире. К ним, без сомнения, относятся и ведущие страны ШОС - Китай, Россия, Индия.

В КНР, например, наряду со стратегией "Цифровой Китай" не так давно был опубликован целый ряд таких значимых проектов и планов, как "Основной план-стратегия информационных технологий" (Outline of the National Informatization Development Strategy), стратегии "Широкополосный Китай" (Broadband China) и "Интернет+" (Internet+). В России утверждена Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", в состав которой входят в том числе такие проекты, как "Информационная структура", "Цифровые технологии", "Искусственный интеллект", "Информационная безопасность" и др. В Индии действует "Национальный план электронного управления" (NeGP), руководит которым канцелярия премьер-министра и периодически контролирует его реализацию. Кроме этого реализуются программы "Цифровая Индия" и "Национальная политика в области цифровых коммуникаций", регулирующие развитие в стране широкополосной фиксированной и мобильной связи.

Общепризнано, что цифровая экономика уже сегодня стала драйвером развития мировой экономики, а в течение последующих десяти лет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) будут еще глубже интегрированы в экономику и общество стран мира. Исследования показывают, что за последние тридцать лет увеличение инвестиций в цифровые технологии на один доллар США приводило к увеличению ВВП до 20 долларов, в то время как аналогичное увеличение инвестиций в нетехнологичные отрасли приводили к увеличению ВВП только на 3 доллара.

Особую актуальность активному внедрению ИКТ в различные отрасли национальных экономик и страны ШОС в том числе придает охвативший мир социально-экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. В период распространения коронавируса цифровизация экономики и внедрение современных технологий, по словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, приобретает особое значение и поэтому является одним из магистральных направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества. На заседании Совета глав правительств стран - членов ШОС в ноябре 2020 года он проинформировал коллег, что Россия выступила с инициативой по развитию удаленных и сельских территорий на пространстве организации для обеспечения равного и доступного уровня жизни жителям даже самых отдаленных уголков стран ШОС и предложила с этой целью проект Банка лучших решений в этой области.

Общеизвестно, что Китаю удалось успешно решить проблему ликвидации крайней бедности в стране во многом благодаря именно внедрению цифровых технологий для развития бедных и удаленных поселений и организации занятости их жителей.

Оценка лидерами стран - членов ШОС той огромной роли, которую играют в современном мире цифровые технологии, находит отражение и в целом ряде практических мер, проводимых в том числе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества в юбилейном для нее году 20-летия образования.

В конце августа в одном из крупнейших промышленных центров КНР - городе Чунцин - прошли Форум цифровой экономики Китай-ШОС и международная выставка Smart China-2021 (SCE 2021), инициатором которых в рамках Московского саммита ШОС стал председатель КНР Си Цзиньпин. В поздравлении их участникам член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подчеркнул, что мир вступил в эпоху стремительного развития цифровой экономики. Появляются все новые технологии, в том числе 5G, искусственный интеллект, "умные города", что оказывает сильное влияние на научно-техническое развитие всего мира, структуру производства и социально-экономические процессы. Китай, по заявлению его лидера, готов, следуя "шанхайскому духу", продвигать усилия по углублению международного сотрудничества в области цифровых технологий и предлагает по случаю 20-летия ШОС и предстоящего саммита глав государств - членов этой организации ускорить их внедрение на пространстве ШОС.

Россия, по словам Михаила Мишустина, готова со своей стороны делиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества имеющимися наработками в сфере ИКТ, в том числе в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта и электронных государственных услуг. "Цифровизация, - подчеркивал он, - позволит скорее добиться инклюзивного экономического развития, сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность экономик ШОС". В одном из своих выступлений в Госдуме, говоря о безальтернативности цифровой экономики сегодня и в будущем, российский премьер-министр выразился образно. "Цифра, - сказал Михаил Мишустин, - это нефть, золото и платина ХХI века. Если мы не будем заниматься цифрой, то цифра займется нами".

На церемонии открытия форума генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что опыт развития КНР в области цифровой экономики и трансграничной электронной торговли сформировал бесценный пример для подражания для всех участников ШОС. Фото: Пресс-служба форума цифровой экономики Китая

В этом смысле Чунцин, ставший с 2018 года официальной столицей Китая в области смарт-индустрии, когда он открыл двери крупнейшей в стране выставке технологий Smart China Expo, представляется идеальной площадкой для открытого диалога между представителями государственных структур и деловых кругов стран ШОС и продуктивных обменов в сфере "умных технологий" и "умной промышленности".

Прошедшие здесь форум и выставка органично связаны. Главная тема форума - "Развитие цифровой экономики, содействие всеобщему процветанию", и в его работе кроме ведущих корпораций КНР и мировых лидеров в IT-индустрии, экспертов и ученых в этой области приняли участие представители специализированных структур стран Шанхайской организации сотрудничества.

Основной темой выставки SCE 2021 стала "Интеллектуальные технологии: расширение возможностей экономики и обогащение жизни". Ее экспозиция, где на площади в 70 тысяч квадратных метров были представлены новейшие высокотехнологичные образцы продукции более 600 компаний и организаций из 30 стран мира, и насыщенная программа форумов, конкурсов и презентаций давали реальное представление о том, как, используя цифровые технологии, можно эффективно расширить возможности экономики и сделать жизнь более богатой.

В рамках Smart China Expo-2021 было подписано более 90 контрактов на общую сумму более 250 миллиардов юаней (около 40 миллиардов долларов), что продемонстрировало важную роль выставки как платформы для усиления открытости и сотрудничества в международной интеллектуальной индустрии.

Президент Российской Федерации В.В. Путин с удовольствием принял любезное приглашение Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 г. Рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме, а китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества. (Вступительное слово Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел КНР Ван И. Душанбе, 16 сентября 2021 года)

Подписанные контракты в основном касаются проектов в таких сферах, как "умное производство" и цифровая экономика. В частности, в области "умного производства" было подписано 32 соглашения на общую сумму 101,6 миллиарда юаней, а в области цифровой экономики - 20 контрактов на общую сумму 42,8 миллиона юаней.

"На фоне пандемии, - подчеркивал в своем выступлении на открытии Форума цифровой экономики Китай-ШОС и выставки Smart China Expo-2021 генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, - растет важность интернет-платформ, которые не только ускоряют полную цифровизацию сферы торговли и услуг, но также создают большое количество рабочих мест с новыми форматами бизнеса, став новым стимулом для роста мировой экономики и стабилизации занятости".

По некоторым экспертным оценкам, на долю цифровой экономики сегодня приходится около 20 процентов мировой торговли, а в условиях глобальной пандемии этот объем может возрасти к 2025 году уже до 25 процентов. Как прогнозирует ЮНКТАД, глобальный рынок цифровой торговли к 2030 году составит 29 триллионов долларов. КНР, согласно Докладу о развитии цифрового Китая (2020), занимает второе место в мире по объему цифровой торговли. Темпы роста цифровой экономики в Поднебесной более чем в три раза превышают рост ВВП, что свидетельствует о ее ключевой роли в развитии страны. Объем цифровой экономики Китая в 2020 году достиг 39 триллионов юаней (около 6 триллионов долларов) и составил более 38 процентов ВВП, что оказало положительное воздействие на экономику страны, особенно в условиях коронавирусной эпидемии.

"Для ШОС, объединяющей 18 стран Евразии и почти половину населения планеты, опыт Китая по развитию цифровой экономики и трансграничной электронной торговли является бесценным и образцовым, а открытость и готовность правительства КНР поделиться своими достижениями заслуживает высокой оценки", -­ заявил Владимир Норов в Чунцине.

Необходимо учитывать, что в начавшейся 14-й пятилетке (2021-2025 годы) развития КНР заметное место отводится именно цифровой экономике. В основных положениях уже реализуемой пятилетки и перспективных целях развития страны до 2035 года, представленных в марте премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, ставится задача ускорения цифровизации, формирования новых преимуществ цифровой экономики, стимулирования коммерциализации цифровых ресурсов и цифровой трансформации промышленности, строительства "цифрового общества" и создания цифрового Китая.

В ходе достижения намеченных рубежей 14-й пятилетки, отмечают эксперты, роль и значимость цифровой экономики будет только возрастать. Она станет важнейшим источником развития экономики Китая, главным инструментом в повышении совокупной фактурной производительности, двигателем комплексного развития сфер производства и услуг. Не случайно успехи КНР в этой области, ее модель развития цифровой экономики стали примером не только для стран ШОС, но и для всего мира.

В Китае сегодня активно внедряются технологии больших данных, облачных вычислений, "интернета вещей", 5G, искусственного интеллекта и робототехники. К тому же благоприятная политическая база и отраслевая экосистема способствовали развитию ряда конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных национальных компаний.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Китая Ван И (слева) во время встречи. Таджикистан. Душанбе. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Пекине и Шанхае добавленная стоимость цифровой экономики составляет, по оценке президента Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо, уже более 50 процентов ВВП, что является самым высоким показателем в стране. Этот показатель еще в четырех регионах - провинциях Гуандун, Чжэцян, Цзянсу и Фуцзянь - составляет более 40 процентов ВВП.

Одним из главных мировых трендов на сегодняшний день является развертывание сетей 5G. Именно это позволит ускорить развитие таких технологических направлений, как "умный город", "умный автомобиль" и "умное производство", а также повысить плотность подключения устройств "интернета вещей".

На пространстве Шанхайской организации сотрудничества, пожалуй, только Китай может технологически соответствовать этому тренду. К концу 2020 года там было построено более 700 тысяч базовых станций 5G. В частности, промышленные решения 5G были воспроизведены в больших масштабах, что значительно расширило возможности более двадцати отраслей промышленности и позволило реализовать свыше пяти тысяч инновационных проектов. К концу года, по данным министерства промышленности и информационных технологий КНР, будет дополнительно построено еще около полумиллиона базовых станций 5G, а число пользователей составит полмиллиарда. Новые возможности для бизнеса в различных отраслях экономики будут способствовать росту инвестиций и занятости за счет появления более высокопроизводительных рабочих мест.

Россия не входит в первую волну стран, запустивших 5G, но в нашей стране уже проведен ряд испытаний и тестов в соответствии с планами реализации Национального проекта "Цифровая экономика". Вместе с тем, по оценкам экспертного сообщества и некоторых правительственных чиновников, наша страна пока не готова переходить массово на 5G. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, к 2024 году, уверен министр цифрового развития Максут Шадаев, технология 5G должна появиться во всех городах-миллионниках. Суммарный эффект для экономики от развертывания сетей 5G в России может составить в 2021-2024 годах около 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил в конце прошлого года заместитель министра цифрового развития Олег Иванов. И эта технология, по его оценке, может в ближайшей перспективе стать локомотивом экономического роста в России.

Главным событием юбилейного для Шанхайской организации сотрудничества года стало заседание глав государств - членов ШОС 16-17 сентября в Душанбе. Вопросы дальнейшего развития цифровой экономики на пространстве ШОС заняли одно из главных мест в его повестке дня. Потенциал для наращивания уже имеющихся достижений есть. Главное - разумно и своевременно им распорядиться.