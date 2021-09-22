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22.09.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

Суд отказал Джигурде в выплате за съемку в белорусской рекламе казино

Текст: Иван Петров
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мосгорсуд в среду, 22 сентября, рассматривал гражданский иск 60-летнего российского актера Никиты Джигурды, в котором артист требовал компенсировать ему упущенную выгоду и моральный вред. Претензии истец адресовал к некоему предпринимателю по фамилии Рощин, который отвечал за организацию съемок рекламного ролика белорусского казино.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Джигурду должны были снимать в Москве и в Минске. И актеру заплатили аванс в размере 200 тысяч рублей. Еще семь тысяч долларов артист должен был получить по окончании съемок. Но этому не суждено было сбыться - ни съемки не были окончены, ни Джигурда не получил обещанные деньги.

Артист обратился в Тверской суд Москвы. Он потребовал помимо гонорара возместить ему упущенную выгоду и компенсировать моральный вред. Параллельно бизнесмен Рощин подал встречный иск. Он, в свою очередь, просил взыскать с артиста штраф в три миллиона рублей за нарушение договора и пункта о конфиденциальности, а также 300 тысяч рублей - как компенсацию морального вреда.

Конфиденциальность Джигурда нарушил, дав интервью одному из телеканалов. Там актер рассказал, что в рекламном видеоролике он должен был драться с двойниками Сталина, Ленина и Брежнева. Однако позднее Джигурде сообщили, что съемочной группы не будет, а "драку" для наибольшей достоверности снимут камеры видеонаблюдения.

Актер посчитал, что его хотят подставить, представив все так, будто он устроил дебош. В результате съемки сорвались.

"Оставить в силе решение Тверского суда от 5 августа 2020 года, которым Никите Джигурде отказано в удовлетворении исковых требований к ИП Рощину о взыскании денежных средств по договору упущенной выгоды в размере 609 780 рублей, компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей", - постановил Мосгорсуд.

В удовлетворении встречных исковых требований Рощина к Джигурде судом также отказано.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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