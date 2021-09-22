Талибы могут запретить поп-музыку в Афганистане

Через месяц после захвата власти в Афганистане представителями движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в стране стали закрываться концертные залы и практически прекратились музыкальные выступления.

В последний раз, когда группировка правила страной, в конце 1990-х, она полностью запретила музыку. На этот раз правительство, созданное талибами, официально не анонсировало подобных шагов. Однако в ответ на вопрос, запретит ли снова правительство талибов музыку, официальный представитель группировки Билал Карими сказал Associated Press: "Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении, и когда будет принято окончательное решение, Исламский Эмират объявит об этом". Но афганские музыканты опасаются, что запрет наступит в самое ближайшее время, и некоторые боевики "Талибана" на местах начали вводить эти правила самостоятельно, преследуя музыкантов и закрывая концертные площадки.

Многие свадебные залы ограничивают использование музыки во время торжественных церемоний. Музыканты не только боятся выступать, но и предпочитают не появляться на публике со своими инструментами. Один музыкант рассказал, что боевики "Талибана" на одном из многочисленных блокпостов вокруг Кабула разбили его клавишный инструмент стоимостью около двух тысяч долларов. Другой сообщил, что спрятал свою гитару в тайник. Водители выключают свои радиоприемники в машинах, когда видят контрольно-пропускной пункт талибов. В Национальном музыкальном институте Афганистана почти все классы в настоящее время пусты. Ни один из учителей, никто из 350 учеников не вернулся сюда с момента захвата власти талибами.

Когда-то институт славился своей блестящей музыкальной подготовкой и стал музыкальным лицом нового Афганистана. Теперь его охраняют боевики из "Сети Хаккани" (террористическая организация, запрещенная в России), наиболее радикальной группировки талибов. Внутри института, отмечает АР, на стенах по-прежнему висят фотографии мальчиков и девочек, играющих на инструментах, пыльные пианино стоят в запертых комнатах, а некоторые инструменты сложены в контейнере во внутреннем дворике школы. Боевики, охраняющие объект, заявили, что ждут приказа от руководства, что с ними делать.

В переулках Харабата, квартала в Старом городе Кабула, где проживают семьи, для которых музыка - это профессия, передаваемая из поколения в поколение, люди ищут способы покинуть страну. Эта профессия уже сильно пострадала из-за развала экономики Афганистана и пандемии коронавируса, и некоторые семьи, которые теперь боятся работать, распродают мебель, чтобы выжить. "Нынешняя ситуация является угнетающей", - сказал 21-летний Музафар Бахш, игравший в местном ансамбле. Его семья недавно продала большую часть своего имущества на новом кабульском блошином рынке Чаман-э-Хозари. "Мы продолжаем их продавать, чтобы не умереть от голода", - добавил Музафар Бахш, чьим покойным дедом был Устад Рахим Бахш, известный устад - или маэстро - афганской классической музыки.

Афганистан имеет сильные музыкальные традиции, на которые повлияла иранская и индийская классическая музыка. В последние двадцать лет в стране появилась оригинальная поп-музыка, в которой электронные инструменты и танцевальные ритмы сочетались с более традиционной афганской музыкой.