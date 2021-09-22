Театр "Лялька" готовит премьеру комедии "Пятрушка"

Уникальный белорусский театр "Лялька" готовит к показу премьеру комедии "Пятрушка". Зрители смогут увидеть спектакль уже 26 сентября. Этой же осенью труппа планирует свозить новый спектакль в российский Белгород.

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Постановка построена на сюжетах русского народного театра и рассказывает истории из жизни балагура Петрушки. Этого бесшабашного и остроумного весельчака использовали в роли зазывалы на фестивалях и ярмарках. Для новой постановки выбирались эпизоды, которые можно показывать ученикам средних классов. Одна из особенностей и сложностей постановки - артисты должны разговаривать очень тонким голосом с помощью специального инструмента - пищика.

В прошлом сезоне "Лялька" показала 359 спектаклей и отметила свое 35-летие. А еще театр провел во время "Славянского базара в Витебске" "Кукольный квартал" с участием пяти театральных коллективов из России.