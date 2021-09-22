У Театра Армена Джигарханяна будет новое имя и логотип

В Москве появилось новое театральное название - "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Именно так теперь будет называться Театр Армена Джигарханяна. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.

"Театр должен развиваться​​​. Как сказал Немирович-Данченко: "Театр должен отзываться на течение времени, иначе он станет мертвым учреждением", - цитирует Газарова РИА Новости.

Он подчеркнул, что слово "прогресс" вернет историческое название этому зданию, где раньше находился кинотеатр "Прогресс". Под стать названию и новой логотип. "Ромб - главный элемент фасада здания - лег в основу нашего нового логотипа. Слово "ромб" происходит от латинского "rhombus", что означает вращательное движение, динамику и скорость", - объясняет Газаров. По его словам, этот знак хорошо поддерживает смысл нового названия и стремления к изменениям.

Обновленный театр будет отличаться своей концепцией. Акцент смещается в сторону новизны, новых форм, новых способов взаимодействия артиста со зрителями, с материалом, с классикой. К этому труппа театра намерена постепенно приучить своего зрителя. Сергей Газаров рассказал, что вслед за названием преобразится и само здание театра. Будет отремонтирована Основная сцена на Ломоносовском проспекте, там появится новое сценическое пространство, оснащенное по последнему слову техники. А фойе превратят в территорию общения и свободного творчества, где будут проходить театральные лаборатории и мастер-классы. Малая сцена на "Спортивной" была отремонтирована еще летом.

Репертуар театра тоже сильно обновится. Сергей Газаров анонсировал сразу несколько принципиально новых постановок, над которыми наравне с известными режиссерами и актерами будут работать молодые творческие силы.

Первую премьеру сезона обновленный театр "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" представит уже в октябре. Это будет спектакль "Балалайкин и К" в постановке Сергея Газарова. На Малой сцене готовится премьера "Истории любовной" в режиссуре Виталия Салтыкова.