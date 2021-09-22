У Театра Армена Джигарханяна будет новое имя и логотип

Новости

Матвиенко: Технология онлайн-голосования будет развиваться 15:27
Офицеры РФ инспектируют военный объект в Словакии 15:24
Путин и Драги обсудили Афганистан и саммит "двадцатки" 15:24
Мантуров призвал разработать меры по борьбе с контрафактом детских товаров 15:09
Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы 15:08
Песков отметил экзальтированность ряда украинских политиков 15:04
В Москве пенсионер убил бывшую жену своего сына 15:02
Памфилова: Онлайн-голосование будет развиваться на единой платформе 15:00
Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов 14:41
"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+" 14:39
Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд 14:37
Умерла актриса Анаит Топчян - Ингрид из "Земля, до востребования" 14:31
Слуцкий назвал вопиющим отказ ему в визе США для участия в сессии ГА ООН 14:19
Путин предложил вписать Адыгею в программы по жилью для медиков и ремонту школ 14:16
Определено возможное местоположение пропавшего под Хабаровском Ан-26 14:15
По факту исчезновения самолета под Хабаровском возбудили дело 14:07
Песков назвал способ увеличить транзит газа через Украину в Европу 14:03
Правительство продолжит контроль за сетевой торговлей в России 13:59
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме 13:51
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина 13:47
Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском 13:46
Герасимов встретился в Финляндии с главой Комитета начальников штабов США 13:30
Эксперт оценил шансы ЕС ввести единый разъем для гаджетов 13:28
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26 13:28
Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 14:51
Рубрика: Культура

У Театра Армена Джигарханяна будет новое имя и логотип

Текст: Наталья Лебедева
В Москве появилось новое театральное название - "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Именно так теперь будет называться Театр Армена Джигарханяна. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Театр должен развиваться​​​. Как сказал Немирович-Данченко: "Театр должен отзываться на течение времени, иначе он станет мертвым учреждением", - цитирует Газарова РИА Новости.

Фото: БЕЛТА
Театр "Лялька" готовит премьеру комедии "Пятрушка"

Он подчеркнул, что слово "прогресс" вернет историческое название этому зданию, где раньше находился кинотеатр "Прогресс". Под стать названию и новой логотип. "Ромб - главный элемент фасада здания - лег в основу нашего нового логотипа. Слово "ромб" происходит от латинского "rhombus", что означает вращательное движение, динамику и скорость", - объясняет Газаров. По его словам, этот знак хорошо поддерживает смысл нового названия и стремления к изменениям.

Обновленный театр будет отличаться своей концепцией. Акцент смещается в сторону новизны, новых форм, новых способов взаимодействия артиста со зрителями, с материалом, с классикой. К этому труппа театра намерена постепенно приучить своего зрителя. Сергей Газаров рассказал, что вслед за названием преобразится и само здание театра. Будет отремонтирована Основная сцена на Ломоносовском проспекте, там появится новое сценическое пространство, оснащенное по последнему слову техники. А фойе превратят в территорию общения и свободного творчества, где будут проходить театральные лаборатории и мастер-классы. Малая сцена на "Спортивной" была отремонтирована еще летом.

Репертуар театра тоже сильно обновится. Сергей Газаров анонсировал сразу несколько принципиально новых постановок, над которыми наравне с известными режиссерами и актерами будут работать молодые творческие силы.

Первую премьеру сезона обновленный театр "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" представит уже в октябре. Это будет спектакль "Балалайкин и К" в постановке Сергея Газарова. На Малой сцене готовится премьера "Истории любовной" в режиссуре Виталия Салтыкова.

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве
На 32-м Кинотавре покажут российские новинки, о которых говорит мир
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне