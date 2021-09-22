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Рубрика: В мире

Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне

Фото: AP Photo/Mary Altaffer Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Китайские ученые предположили, что первая вспышка коронавируса в США на самом деле произошла значительно раньше сроков, официально объявленных американскими властями. К такому выводу исследователи пришли после анализа данных по 12 репрезентативным регионам в США, передает ТАСС со ссылкой на портал ChinaXiv.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - заявляют авторы исследования.

Ученые пояснили методику своего расчета: для определения даты начала вспышки COVID-19 в том или ином регионе они использовали данные о количестве подтвержденных там случаев этого заболевания, а затем применяли математический анализ для оценки возможного общего числа инфицированных, как подтвержденных случаев, так и невыявленных.

"Самая ранняя дата - 26 апреля 2019 года - в Род-Айленде, самая поздняя - конец ноября - в Делавэре", - констатируют ученые.

Что же касается проявления первых признаков коронавируса в Китае, то по этой методике вышло, что "для Уханя дата первого случая заражения COVID-19 с вероятностью 50% определена, как 20 декабря 2019 года". То есть позже, чем в США.

Напомним, что Вашингтон неодноrратно выступал с обвинениями в адрес Поднебесной по поводу лабораторного происхождения коронавируса. Если данные китайских учtных подтвердятся, то они станут серьезным контраргументом в этом споре двух держав.

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