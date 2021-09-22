Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до марта 2022 года

Временный упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, будет действовать до 1 марта 2022 года. Решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правила предусматривают автоматическое продление ранее установленной инвалидности на следующие шесть месяцев. Кроме того, инвалидность присваивается впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы, а все необходимые документы в учреждения поступают в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия. Аналогичные нормы действуют и при оформлении справок для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания.

Временные правила правительство вводило из-за пандемии коронавируса. До продления срок их действия истекал 1 октября.