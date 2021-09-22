Урожай картофеля оказался под угрозой из-за дождей

Новости

Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 21:26
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 21:03
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 21:02
"Автодор" предупредил об ограничении движения на трассе М1 "Беларусь" 20:52
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 20:36
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 20:00
В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе 19:56
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон 19:48
Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом 19:34
Вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем 19:31
У третьих "Фантастических тварей" появились подзаголовок и дата премьеры 19:04
"Крылья Советов" одержали самую крупную победу в истории Кубка России 19:01
В Росстате сообщили о снижении долгов по зарплате в стране 19:00
Минсельхоз прокомментировал информацию о дефиците твердой пшеницы 18:21
Вышел первый трейлер экранизации "Ампира V" Виктора Пелевина 18:15
Россия расценила действия полиции Косово против сербов как провокацию 18:08
Бесплатное обследование прошли больше 250 тысяч переболевших COVID-19 18:06
К 1100-летию принятия ислама народами России вышла серия богословских книг 18:00
Умер композитор, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером?" 17:53
Путин встретится с руководством думских партий 25 сентября 17:40
В Москве нарушителям масочного режима будут выписывать электронные штрафы 17:28
Названа причина, по которой "Вечные" Marvel получили рейтинг "18+" 17:23
МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН 17:18
МИД: РФ готова поставлять газ в Европу и после истечения договора с Украиной 17:10
В транспорте Москвы выявили 27 тысяч нарушений масочного режима 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 20:23
Рубрика: Экономика

Урожай картофеля оказался под угрозой из-за дождей

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
По данным Росстата, картофель в рознице пусть немного, но дорожает вторую неделю подряд. Для этого времени года это нонсенс - как раз сейчас идет массовая уборка урожая. Но сначала картошку припалила жара, а сейчас в основных "картофельных"регионах идут дожди. Если они затянутся и температура уйдет сразу в заморозки, есть риск серьезного недобора урожая. О дефиците крупного картофеля уже предупредили в PepsiCo (производит чипсы Lay s).
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

За прошлую неделю картофель стал дороже на 0,08%, неделей ранее рост составил 0,58%), следует из данных Росстата. За неделю цены выросли в 32 регионах (более чем на 5% - в пяти регионах). С начала года картофель подорожал на 27,99%.

Фото: iStock
В России растут цены на мясо

Сейчас у товаропроизводителей отпускные цены на картофель выше в 1,5-2 раза, чем в то же время в прошлом году, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Хотя традиционно в августе-сентябре цены снижались, сейчас таких трендов не наблюдается.

По данным минсельхоза, на вчерашний день картофеля накопано чуть более 2 млн тонн. Последние прогнозы минсельхоза по общему урожаю картофеля - 7,5 млн тонн. То есть пока накопано чуть более одной трети от запланированного. Это "вызывает некую напряженность", поскольку в сентябре обычно более половины картофеля уже убрано, отмечает Красильников. А в дожди выйти в поля нет никакой возможности.

Наблюдается серьезное отставание по темпам в Брянской, Тульской, Новгородской, Нижегородской областях. Но Подмосковье по результатам прошлой недели шло опережающими темпами. Нехорошая ситуация в Поволжье, которое традиционно считалось лидером по производству картофеля прежде всего в личных подсобных хозяйствах.

При этом такая сложная обстановка характерна для всех соседних государств. Прибалтика, Польша, Европа, Казахстан - везде наблюдается недобор картофеля. По данным портала East Fruit, Беларусь в этом сезоне впервые за всю историю импортирует картофель уже во время уборки урожая.

Сейчас оптовые цены на картофель выше в 1,5-2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года

О возможных перебоях в поставках чипсов уже предупредила компания PepsiCo, сообщил "Коммерсантъ". Связаны эти срывы именно с погодой. К тому же есть проблемы с логистикой при перевозке сырья на заводы, отмечает Красильников. Чипсы Lay s производятся на двух заводах - в Московской и Ростовской областях. Третий завод только строится в Новосибирске. Компания рассчитывала загрузить его казахстанским картофелем. Но с ним в последнее время возникли уже фитосанитарные проблемы, уточняет эксперт.

При этом для производства чипсов нужен крупный, отборный картофель. А его в прошлом и этом сезоне недостаточно. Производитель чипсов уже в прошлом году пошел на снижение требований к размеру картофеля. Но в этом году ситуация будет не лучше, и крупного картофеля будет немного, отмечает эксперт.

Россия производит ежегодно около 7-7,5 млн тонн картофеля. Тем самым, по оценке минсельхоза, закрывается около 86% потребности населения в картофеле. Но последние 3-4 года из-за низких цен на картофель у аграриев почти не было рентабельности, что привело к сокращению площадей на 10 тыс. га (прежде всего в личных подсобных хозяйствах и у мелких производителей), говорит Алексей Красильников. При средней урожайности 20-25 центнеров с га мы потеряли таким образом 500 тыс. тонн.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

Главное сегодня

ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг