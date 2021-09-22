Урожай картофеля оказался под угрозой из-за дождей

По данным Росстата, картофель в рознице пусть немного, но дорожает вторую неделю подряд. Для этого времени года это нонсенс - как раз сейчас идет массовая уборка урожая. Но сначала картошку припалила жара, а сейчас в основных "картофельных"регионах идут дожди. Если они затянутся и температура уйдет сразу в заморозки, есть риск серьезного недобора урожая. О дефиците крупного картофеля уже предупредили в PepsiCo (производит чипсы Lay s).

За прошлую неделю картофель стал дороже на 0,08%, неделей ранее рост составил 0,58%), следует из данных Росстата. За неделю цены выросли в 32 регионах (более чем на 5% - в пяти регионах). С начала года картофель подорожал на 27,99%.

Сейчас у товаропроизводителей отпускные цены на картофель выше в 1,5-2 раза, чем в то же время в прошлом году, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Хотя традиционно в августе-сентябре цены снижались, сейчас таких трендов не наблюдается.

По данным минсельхоза, на вчерашний день картофеля накопано чуть более 2 млн тонн. Последние прогнозы минсельхоза по общему урожаю картофеля - 7,5 млн тонн. То есть пока накопано чуть более одной трети от запланированного. Это "вызывает некую напряженность", поскольку в сентябре обычно более половины картофеля уже убрано, отмечает Красильников. А в дожди выйти в поля нет никакой возможности.

Наблюдается серьезное отставание по темпам в Брянской, Тульской, Новгородской, Нижегородской областях. Но Подмосковье по результатам прошлой недели шло опережающими темпами. Нехорошая ситуация в Поволжье, которое традиционно считалось лидером по производству картофеля прежде всего в личных подсобных хозяйствах.

При этом такая сложная обстановка характерна для всех соседних государств. Прибалтика, Польша, Европа, Казахстан - везде наблюдается недобор картофеля. По данным портала East Fruit, Беларусь в этом сезоне впервые за всю историю импортирует картофель уже во время уборки урожая.

Сейчас оптовые цены на картофель выше в 1,5-2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года

О возможных перебоях в поставках чипсов уже предупредила компания PepsiCo, сообщил "Коммерсантъ". Связаны эти срывы именно с погодой. К тому же есть проблемы с логистикой при перевозке сырья на заводы, отмечает Красильников. Чипсы Lay s производятся на двух заводах - в Московской и Ростовской областях. Третий завод только строится в Новосибирске. Компания рассчитывала загрузить его казахстанским картофелем. Но с ним в последнее время возникли уже фитосанитарные проблемы, уточняет эксперт.

При этом для производства чипсов нужен крупный, отборный картофель. А его в прошлом и этом сезоне недостаточно. Производитель чипсов уже в прошлом году пошел на снижение требований к размеру картофеля. Но в этом году ситуация будет не лучше, и крупного картофеля будет немного, отмечает эксперт.

Россия производит ежегодно около 7-7,5 млн тонн картофеля. Тем самым, по оценке минсельхоза, закрывается около 86% потребности населения в картофеле. Но последние 3-4 года из-за низких цен на картофель у аграриев почти не было рентабельности, что привело к сокращению площадей на 10 тыс. га (прежде всего в личных подсобных хозяйствах и у мелких производителей), говорит Алексей Красильников. При средней урожайности 20-25 центнеров с га мы потеряли таким образом 500 тыс. тонн.