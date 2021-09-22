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22.09.2021 15:38
Рубрика: Общество

В Башкирии 23,5 тысячи школьников перевели на дистанционное обучение

Текст: Айгуль Камаева

С 22-23 сентября ученики средних классов отдельных школ 12 районов Башкирии, где больше всего заболевших коронавирусом детей, переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Башкирии.

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Уточняется, что дистанционный режим обучения на ближайшие две недели организуют для учеников пятых, шестых, седьмых, восьмых и десятых классов в школах Абзелиловского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Чишминского, Мишкинского, Стерлибашевского и Янаульского районов. Остальные классы продолжат учиться в очном режиме.

- Мы фиксируем ежедневное увеличение числа заболевших детей и педагогов. Это касается и общеобразовательных организаций, и организаций системы среднего профессионального образования. В дошкольных образовательных организациях ситуация стабильная, - сообщил журналистам министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. - По информации регионального Роспотребнадзора, в 12 муниципалитетах эпидобстановка в школах осложнилась. Поэтому было принято решение о переходе детей в этих районах на дистанционное обучение.

По его словам, на дистанционку переходят в общей сложности 23,5 тысячи обучающихся 116 школ. Это 4,5 процента от общего количества. Муниципалитетам дали поручение обеспечить учеников девайсами и гаджетами. В случае отсутствия в селе интернета, детям будут доставлять бумажные кейсы. Эта технология уже отработана, отметил министр.

Он подчеркнул: при ухудшении ситуации с заболеваемостью детей число школ, переводимых на дистанционный режим, может вырасти, и попросил родителей отнестись к этому с пониманием.

По данным минобрнауки РБ, коронавирусом болеют около 300 педагогов.

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