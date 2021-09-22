В минском Доме Москвы прошел фестиваль российского кино

В культурно-деловом центре "Дом Москвы в Минске" прошел масштабный фестиваль российского кино. За три дня зрители смогли не только познакомиться с лучшими образцами современного российского кинематографа, но и пообщаться с режиссерами и актерами.

Для младшеклассников минских школ и гимназий организаторы подготовили программу "Детский сеанс". Она приурочена к 85-летию создания киностудии "Союзмультфильм". Ее продукция в рекламе, как известно, не нуждается. Достаточно напомнить, что сериал "Маша и Медведь" набрал 100 миллиардов просмотров.

"Это говорит о том, что наши мультсериалы смотрят не только в Беларуси и России, - отметил глава представительства Московского центра международного сотрудничества в Беларуси Олег Черноус. Юные зрители также смогли познакомиться с работами московских сверстников - победителей конкурса детского рисунка "Наследие моего района".

А на следующий день участники кинофестиваля смотрели короткометражную драму "Варя", получившую приз "Кинотавра" и номинированную для участия в фестивале "Золотой глобус". Это рассказ о девушке, решившей посвятить себя профессии спасателя. На вопросы зрителей ответил исполнитель одной из главных ролей фильма, сценарист и режиссер Николай Ковбас. Аплодисментами встретил зал актера, певца и музыканта заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

По мнению Олега Черноуса, кинофорум удался. "Особенно меня вдохновила творческая встреча с Виктором Шамировым, - отметил он. - Мы пригласили в Дом Москвы студентов белорусских вузов. Они задавали интересные и умные вопросы. Это здорово!"

Юные зрители смогли познакомиться с работами московских сверстников

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