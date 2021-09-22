В Евросоюзе хотят внедрить единый стандарт зарядок для смартфонов

Чиновники Евросоюза после более чем десяти лет размышлений представили общественности предложение о едином стандарте зарядного устройства для планшетов, наушников и смартфонов. Если слушания в Еврокомиссии пройдут успешно, Европа на законодательном уровне установит единый стандарт для порта зарядки, им должен стать USB-C, а также заставит производителей продавать зарядные устройства отдельно от самих гаджетов. Унификация в этом вопросе должна привести не только к снижению вредного воздействия на окружающую среду, но и упростить жизнь пользователям.

Устройства на базе Android, широко используемые в Европе, и так постепенно переходят на USB-C, а вот продукция американского гиганта Apple использует свой стандарт - Lightning. Новый европейский закон может стать настоящим ударом по яблочникам и любителям их продукции. Представители Apple неоднократно заявляли, что введение унифицированной зарядки приведет к сдерживанию технологических инноваций и только навредит пользователям. А эффект от замены Lightning на USB-C приведет к появлению горы мусора из "устаревших" кабелей и зарядок, что явно не пойдет на пользу природе.

В 2009 году Евросоюз уже хотел в одностороннем порядке ввести единый стандарт для зарядок. В те годы им должен был стать USB Micro-B. Но в итоге Европа отказалась от этого плана и установила добровольный подход в выборе индустриальных стандартов. И производители самостоятельно договорились - вместо бывших в использовании тогда 30 типов зарядных устройств осталось 3 (microUSB, USB-C и Lightning), а в наши дни фактически два - производства Apple и USB-C. Тем временем на рынке уже появились гаджеты , которые используют беспроводную зарядку. Брюссель ее тоже запретит? Фактически готовящийся в Европе закон устарел морально и технологически, еще не будучи одобренным - ведь вступить в силу он должен только в 2024 году. Но и тогда государствам ЕС понадобится время для адаптации новых правил к национальному законодательству.

Мнение

В России пока нет планов стандартизировать разъемы зарядных устройств нет, рассказал "РГ" Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily. Но эксперт не исключает, что "в будущем они могут появиться, поскольку сейчас во всем мире, в том числе и в России, производители стараются унифицировать устройства для удобства покупателей". "Россия - крупнейший европейский рынок для производителей гаджетов, но в случае, если РФ захочет ввести единый стандарт для зарядных устройств, никто из производителей не будет этого делать, поскольку это всего лишь только один рынок, а не вся Европа целиком", - считает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.

Подготовил Иван Черноусов