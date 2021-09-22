В Германии выпустили плюшевых мишек в образе Меркель

Даже поза у плюшевой игрушки типично "меркелевская" - лапки она держит ромбиком, прямо как глава правительства, когда волнуется или выступает на публике. Фото: www.teddy-fabrik.de/

На медвежонке, а точнее, медведице, черные брюки и алый пиджак - "фирменный" гардероб канцлера невозможно не узнать. Образ довершают характерный парик-каре и бусы в черно-красно-желтых цветах германского триколора. Даже поза у плюшевой игрушки типично "меркелевская" - лапки она держит ромбиком, прямо как глава правительства, когда волнуется или выступает на публике.

Семейное предприятие в Верхней Саксонии уже больше ста лет делает не только мишек для детей, но и коллекционные экспонаты. Свой тотемный зверь есть у Барака Обамы и Елизаветы II. Есть даже медвежонок Брекзит, машущий лапкой. Исторических персонажей представляют мишки Теодора Рузвельта (этому "Тедди" сам Бог велел), Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, Наполеона и Бисмарка, а еще Шекспира и Марка Твена, Леонардо да Винчи и Рембрандта, Галилея и Эйнштейна, Мартина Лютера и Иоанна Павла II.

Всего выпустили 500 плюшевых Ангел, продаются они по 189 евро. Одну игрушку (под символическим номером 16), конечно же отложили для фрау Меркель. Почетная миссия доставить медведицу в берлинскую канцелярию возложена на депутата бундестага от кобургского округа Ханса Михельбаха. Ну а на сайте завода игрушек сообщается, что все "медведоканцлеры" уже распроданы.