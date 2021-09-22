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22.09.2021 03:02
Рубрика: В мире

В госдепе прокомментировали просьбу талибов о представительстве в ООН

Решение вопроса о представительстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ООН потребует определенного времени. Об этом журналистам заявила представитель госдепартамента США высокого ранга, отвечая на просьбу прокомментировать обращение талибов с намерением выступить на Генассамблее.

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Дипломат напомнила, что в ООН существует аккредитационный комитет, которому потребуется некоторое время, чтобы все обсудить, пишет ТАСС. Представитель госдепа подчеркнула, что США будут будут внимательно следить за этим вопросом и решать его вместе с другими членами комитета.

Дипломат также усомнилась в том, что обсуждение данного вопроса закончится до конца общеполитической дискуссии на 76-й сессии ГА ООН. "Поскольку у аккредитационного комитета это обычно занимает некоторое время, я не берусь прогнозировать, сколько времени потребуется в этот раз", - добавила она.

Напомним, ранее талибы попросили у ООН разрешения обратиться с площадки всемирной организации к мировым лидерам. Суть будущего обращения не афишировалась. На должность посла Афганистана при ООН руководство движения назначило Мохаммада Сохаила Шахина.

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